aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 सितंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय
आज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
पंचांग: 8 सितंबर, 2025, सोमवार
आज की मुख्य जानकारी:
शुभ विक्रम संवत्-2082,
शक संवत्-1947,
ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-आश्विन
पक्ष-कृष्ण
ऋतु-शरद
वार-सोमवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाभाद्रपद
योग (सूर्योदयकालीन)-धृति
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
राहुकाल (अशुभ समय):
प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
चन्द्र स्थिति-मीन
दिशा शूल-आग्नेय
योगिनी वास-पूर्व
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
आज के विशेष उपाय:
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
आज का उपाय-शिवजी का दुग्धाभिषेक करें।
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: प्रतिपदा श्राद्ध
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र