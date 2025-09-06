रविवार, 7 सितम्बर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. आज का मुहूर्त
  4. Today Daily Muhurat
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 सितंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Today Panchang Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
08 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 8 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Shradh 2025: कैसा होता है पितृ पक्ष में जन्मे बच्चे का भाग्य? जानिए क्या कहता है ज्योतिष
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
पंचांग: 8 सितंबर, 2025, सोमवार
आज की मुख्य जानकारी:
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, 
 
शक संवत्-1947, 
 
ईस्वी सन्-2025
 
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
 
अयन-दक्षिणायण
 
मास-आश्विन
 
पक्ष-कृष्ण
 
ऋतु-शरद
 
वार-सोमवार
 
तिथि (सूर्योदयकालीन)-प्रतिपदा
 
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-पूर्वाभाद्रपद
 
योग (सूर्योदयकालीन)-धृति
 
करण (सूर्योदयकालीन)-बालव
 
लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह
 
आज के शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
 
शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक
 
राहुकाल (अशुभ समय):
 
प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक  
 
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
 
चन्द्र स्थिति-मीन
 
दिशा शूल-आग्नेय 
 
योगिनी वास-पूर्व
 
गुरु तारा-उदित
 
शुक्र तारा-उदित
 
आज के विशेष उपाय:
 
आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।
 
आज का उपाय-शिवजी का दुग्धाभिषेक करें।
 
वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
आज के व्रत, त्योहार और विशेष घटनाएं
विशेष: प्रतिपदा श्राद्ध
 
यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।
 
(निवेदन: उपरोक्त विवरण पंचांग पर आधारित है। विभिन्न पंचांगों में slight changes संभव हैं।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?

Lunar Eclipse 2025: क्या इस बार का चंद्रग्रहण भी लेकर आने वाला है डर और तबाही की नई लहर?Lunar eclipse 2025 India Sutak period: वर्ष का अंतिम 7 सितंबर 2025 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और चंद्रमा एक ही राशि कुंभ में और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। इससे पहले 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण लगा था जिसके चलते कई घटना-दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है।

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभावRahul gandhi kundli Astrology: राहुल गांधी की हमें जन्म दिनांक दो मिलती है पहली एस्ट्रोजेस पर 18 जून, 1970 को रात्रि 8 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली में टाइम और दूसरी 19 जून 1970 को दोपहर 02 बजकर 28 मिनट पर दिल्ली में जन्म समय मिलता है। पहली के अनुसार वृश्चिक राशि और मकर लग्न मिलता है और दूसरी के अनुसार धनु राशि और तुला लग्न मिलता है। यहां दूसरी यानी 19 जून के अनुसार जानिए भविष्यफल।

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरी

घर के मंदिर में कितनी होनी चाहिए मूर्तियों की ऊंचाई? पूजा घर के इन नियमों की जानकारी है बेहद ज़रूरीVastu tips for home temple: घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूर्तियों की ऊंचाई के लिए कुछ खास नियम होते हैं? वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मूर्तियों की ऊंचाई और उनकी स्थापना का तरीका सही होना चाहिए। यह न केवल ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करता है बल्कि घर में सकारात्मकता भी लाता है।

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्वNavratri Durga Ashtami 2025: दुर्गा अष्टमी 2025 कब है? जानिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की सही तारीख, हवन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और इसका धार्मिक महत्व। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्ग अष्टमी दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी।

Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों को

Lunar Eclipse 2025: खग्रास चंद्र ग्रहण के दिन बचकर रहना होगा 6 राशियों कोChandra grahan 2025 rashiyon par prabhav: साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण कब है? जानें चंद्र ग्रहण की सही तारीख, समय और सूतक काल की अवधि। इसके वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व के बारे में पूरी जानकारी। चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या असर होगा? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का शुभ और अशुभ प्रभाव, साथ ही करें कुछ खास उपाय। इसमें से 6 राशियों पर होगा इसका अशुभ असर।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (7 सितंबर, 2025)Today 07 September 2025 horoscope in Hindi : आज 07 सितंबर 2025, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण पर हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या पढ़ें शिव चालीसा?

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण पर हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या पढ़ें शिव चालीसा?साल 2025 में 7 सितंबर रविवार को लगने वाला पूर्ण चंद्रग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह शनि देव की राशि और उनके नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसी के साथ ही 122 वर्ष के बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है कि यह शनि के वक्री गोचर के दौरान पितृपक्ष के पूर्णिमा श्राद्ध के दिन लगेगा। इस खग्रास चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 पर प्रारंभ होगा। रात्रि 9:57 पर ग्रहण लगेगा। मध्यरात्रि 01:27 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मन में यह सवाल आता है कि रविवार यानी सूर्य के वार को चंद्रग्रहण लग रहा है तो हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या पढ़ें शिव चालीसा?

07 September Birthday: आपको 7 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 September Birthday: आपको 7 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!07 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 7 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय07 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है...

Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर को चंद्रग्रहण, जानें क्या करें-क्या न करें, सूतक काल टाइम और 6 राशियां रहें बचकर

Chandra Grahan 2025 Time: 7 सितंबर को चंद्रग्रहण, जानें क्या करें-क्या न करें, सूतक काल टाइम और 6 राशियां रहें बचकरeffects of lunar eclipse on zodiac signs 2025: साल 2025 में 7 सितंबर को खग्रास चंद्रग्रहण अर्थात पूर्णि चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान सूतककाल दोपहर 12:57 पर प्रारंभ होगा। इसके बाद रात्रि 9:57 पर ग्रहण प्रारंभ होगा जो मध्यरात्रि 01:27 पर समाप्त हो जाएगा। इस ग्रहण के दौरान 6 राशियों को बचकर रहना होगा।
