शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  आज का मुहूर्त
  09 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त
Written By Author पं. हेमन्त रिछारिया

09 अगस्त 2025, शनिवार के शुभ मुहूर्त

09 August 2025 ke Muhurat
09 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।ALSO READ: रक्षाबंधन के दिन गणेशजी को क्यों बांधते हैं सर्वप्रथम राखी? जानें कैसे बांधें?
 
प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 09 August Muhurat : 
 
शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025
संवत्सर नाम-सिद्धार्थ
अयन-दक्षिणायण
मास-श्रावण  
पक्ष-शुक्ल
ऋतु-वर्षा
वार-शनिवार
तिथि (सूर्योदयकालीन)-पूर्णिमा
नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-श्रवण
योग (सूर्योदयकालीन)-सौभाग्य
करण (सूर्योदयकालीन)-बव
लग्न (सूर्योदयकालीन)-कर्क
शुभ समय- 7:30 से 10:45, 12:20 से 2:00
राहुकाल-प्रात: 10:30 से 12:00 बजे तक
दिशा शूल-वायव्य 
योगिनी वास-वायव्य
गुरु तारा-उदित
शुक्र तारा-उदित
चंद्र स्थिति-कुम्भ
जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-रक्षाबंधन/श्रावणी उपाकर्म/सर्वार्थसिद्धि योग/पंचक प्रारंभ
यात्रा शकुन-शर्करा मिश्रित दही खाकर घर से निकलें।
आज का मंत्र-ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनयै नम:।
आज का उपाय-शनि मंदिर में नीले धागे वाली राखी चढ़ाएं।
वनस्पति तंत्र उपाय-शमी के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
 
(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
 
रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्र

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त और मंत्रRaksha Bandhan 2025 date n time: रक्षा बंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, प्रेम और सद्भाव का एक व्यापक संदेश देता है। यह भाई-बहन के अटूट बंधन का पर्व है। इस साल दिन और रात में 9 अगस्त को राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए पूरे दिन कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर राखी बांध सकते हैं।

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि

रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधिRaksha bandhan 2025 : श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भाई बहन का त्योहार रक्षा बंधन मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 09 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। भाई बहन के इस त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है। आओ जानते है रक्षा बंधन पर विधिवत राखी बांधने की संपूर्ण विधि।

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधें

रक्षाबंधन पर नहीं बांध पा रहे हैं राखी तो अगली इन 3 तिथियों में से किसी एक तिथि को बांधेंRaksha Bandhan 2025: श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार रहता है। इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार को शुभ मुहूर्त में राखी बांधी जाएगी। कई लोग हैं जो किसी कारणवश रक्षाबंधन पर राखी का त्योहार नहीं मना पाते हैं। यदि आप भी रक्षाबंधन पर किसी कारणवश अपने भाई को राखी नहीं बांध पा रही हैं या भाई अपनी बहन से उस दिन राखी नहीं बंधवा पा रहा है तो इसके बाद 3 ऐसे दिन होते हैं जबकि आप राखी बंधवा सकते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियां

रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के नियम और सावधानियांRaksha Bandhan traditions in Hinduism: रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उनका जीवनभर रक्षा करने का वचन देते हैं। इस पर्व को शुभ व पूर्णता देने के लिए कुछ नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

Weekly Rashifal August 2025: अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?

Weekly Rashifal August 2025: अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?Saptahik Rashifal August 2025: इस बार अगस्त महीने का नया हफ्ता 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सप्ताह 17 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे व्यापार, करियर, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, नौकरी, रोमांस और निवेश से जुड़ी हर जानकारी...

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है?

राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है?Rakhi bandhne ka shubh muhurt 2025: 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। कई लोगों के मन में शंका ही कि क्या इस दिन भद्राकाल रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके लिए यहां पर जानिए कि कब से कब तक रहेगा भद्रा काल और राहु काल। इसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए।

Hindi Panchang Muhurat 2025: 11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्त

Hindi Panchang Muhurat 2025: 11 से 17 अगस्त का साप्ताहिक पंचांग, जानें नए सप्ताह के शुभ मुहूर्तAugust 2025 Muhurat This Week: अगस्त 2025 के नए सप्ताह के शुभ और मंगलमयी मुहूर्त। यहां आपके लिए प्रस्तुत हैं हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार आने वाले तीज-त्योहार, खास दिवस, व्रत उपवास, ग्रह गोचर तथा 7 दिनों के पंचांग के बारे में खास जानकारी। यहां इस साप्ताहिक मुहूर्त की कड़ी में आप जानेंगे 11 से 17 अगस्त तक का हिन्दी पंचांग तथा कैलेंडर मुहूर्त...

रक्षाबंधन के दिन गणेशजी को क्यों बांधते हैं सर्वप्रथम राखी? जानें कैसे बांधें?

रक्षाबंधन के दिन गणेशजी को क्यों बांधते हैं सर्वप्रथम राखी? जानें कैसे बांधें?Why do we tie Rakhi to Lord Ganesha: हिन्दू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को अधिक मजबूत बनाने तथा भाई के लंबे और सूखी जीवन की प्रार्थना करने के लिए रक्षाबंधन के दिन श्रीगणेश जी को राखी बांधी जाती है। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण प्रतीक और मान्यता आ‍धारित हैं, तो आइए, इस लेख के माध्यम यह समझते हैं कि रक्षाबंधन पर गणेश जी को राखी क्यों बांधी जाती है...
समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

