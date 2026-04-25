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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 25 अप्रैल 2026 (11:05 IST)

रविवार स्पेशल: 10 उपाय जो खोल देंगे किस्मत के दरवाजे

In the picture, a woman is offering Arghya to the Sun God on the roof of a house.
Sunday Remedies: रविवार यानी भगवान सूर्य देव का दिन। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 'ग्रहों का राजा', 'आत्मा का कारक' और 'सफलता का प्रतीक' माना गया है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या आप अपने मान-सम्मान और करियर में ऊंचाइयां चाहते हैं, तो कल 26 अप्रैल 2026 के दिन ये 10 उपाय जरूर करें। 

1. सूर्य को अर्घ्य (सबसे शक्तिशाली उपाय):

कल सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें। इसमें लाल चंदन, कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जल देते समय $ॐ सूर्याय नमः$ का जाप करें।

2. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ:

करियर में रुकावट आ रही हो या आत्मविश्वास की कमी हो, तो कल तीन बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह शत्रुओं पर विजय और सफलता पाने का सबसे अचूक उपाय है।
 

3. पिता का आशीर्वाद लें:

ज्योतिष में पिता सूर्य का रूप होते हैं। कल सुबह उठकर अपने पिता या घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे आपकी कुंडली का सूर्य स्वतः ही मजबूत होने लगता है।

4. नमक का त्याग करें (रविवार व्रत नियम):

संभव हो तो कल भोजन में नमक का प्रयोग न करें। रविवार को बिना नमक का भोजन करने से स्वास्थ्य बेहतर होता है और तेज बढ़ता है।
 

5. लाल रंग की वस्तुओं का दान:

कल गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, तांबा, गेहूं या लाल कपड़े का दान करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है।
 

6. गायत्री मंत्र का जाप:

कल के दिन गायत्री मंत्र की कम से कम 3 या 11 माला जपें। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि आपके ओरा (Aura) को भी शुद्ध करता है।

7. माथे पर लाल चंदन का तिलक:

कल घर से निकलने से पहले अपने माथे पर लाल चंदन या केसर का तिलक लगाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है और लोग आपकी बात सुनते हैं।
 

8. चींटियों को आटा और शक्कर:

कल दोपहर के समय पीपल के पेड़ के पास चींटियों को सूखा आटा और शक्कर डालें। इससे राहु-केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं और सूर्य का शुभ फल मिलता है।
 

9. मुख्य द्वार पर दीपक:

रविवार की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है।
 

10. तांबे का टुकड़ा प्रवाहित करें:

यदि कोई बड़ा काम अटका हुआ है, तो कल के दिन तांबे का एक छोटा सा टुकड़ा या सिक्का बहते जल में प्रवाहित करें। यह 'वृद्धि योग' (जो कल बन रहा है) में बहुत फलदायी होता है।
 
विशेष टिप: चूंकि कल मघा नक्षत्र भी है, इसलिए सूर्य देव के साथ-साथ अपने पितरों का ध्यान करना और मंदिर में गुड़ का दान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा।
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