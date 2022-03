सपनों में आते हैं रंग तो जानिए हर रंग का खास अर्थ, हरा समृद्धि देगा और केसरिया विजय

Meaning of Seeing Colors in Dreams Astrology: सपनों की एक अलग ही दुनिया होती है। इसमें अच्छे बुरे सभी तरह के अनुभव होते हैं। अधिकतर सपने हमारे अतीत में हुए घटनाक्रम पर आधारित होते हैं। कुछ सपनों में छुपा होता है भविष्य का संकेत। आओ जानते हैं सपनों में कौनसा रंग देखा किस घटना की और संकेत करता है।