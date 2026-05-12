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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत: आस्था, तर्क और आधुनिकता का संगम, क्या बदल रहे हैं रिश्तों के मायने?

वट सावित्री व्रत 2026। चित्र में बरगद की छांव तले पूजन करती हुई सुहागिन महिलाएं
Vat Savitri rituals: भारतीय संस्कृति उत्सवों का एक ऐसा कोलाज है, जहां परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि भावनाओं का निवेश हैं। इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में जब सुहागिनें सोलह श्रृंगार कर बरगद के वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत लपेटती हैं, तो वह सिर्फ एक धागा नहीं होता, बल्कि जन्म-जन्मांतर के साथ का एक अटूट विश्वास होता है। लेकिन क्या 21वीं सदी के 'इक्वल पार्टनरशिप' वाले दौर में यह व्रत अपनी पुरानी परिभाषा के साथ फिट बैठता है? ALSO READ: अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें
 
  • पौराणिक साहस और आज की नारी
  • क्या पुरुष इस समर्पण के 'लायक' है? – एक तीखा लेकिन जरूरी विमर्श
  • क्यों आज भी खास है यह परंपरा?
  • निष्कर्ष: बदलती रस्में, ठहरता प्रेम
 

आइए, इस पर एक गहरी नज़र डालते हैं।

पौराणिक साहस और आज की नारी

इस व्रत की नींव सावित्री और सत्यवान की कथा पर टिकी है। सावित्री कोई अबला नारी नहीं थी; वह एक ऐसी 'वॉरियर' थी जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति से यमराज (काल) को भी निरुत्तर कर दिया। आज जब हम इस व्रत को देखते हैं, तो यह केवल पति की लंबी आयु की कामना नहीं, बल्कि एक स्त्री के संकल्प और उसकी बौद्धिक विजय का उत्सव भी है।
 

क्या पुरुष इस समर्पण के 'लायक' है? – एक तीखा लेकिन जरूरी विमर्श

आज के दौर में एक बड़ा सवाल जो चर्चाओं के केंद्र में है— 'क्या पुरुष इस लायक है कि उसके लिए निर्जला रहकर तप किया जाए?'
 
यह सवाल किसी के विरोध में नहीं, बल्कि 'सम्मान' की मांग है। 'लायक' होने का मतलब आज सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। आधुनिक संदर्भ में पुरुष तब 'लायक' बनता है जब:
 
- वह अपनी पत्नी के सपनों को अपनी पहचान जितनी ही अहमियत दे।
 
- वह घरेलू जिम्मेदारियों और बच्चों की परवरिश में 'मदद' न करे, बल्कि 'साझेदारी' निभाए।
 
- वह अपनी पत्नी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हो।
 
यदि रिश्ता बराबरी का है, तो त्याग का बोझ भी एकतरफा क्यों? आज कई जागरूक जोड़े इस परंपरा को 'म्युचुअल सेलिब्रेशन' (पारस्परिक उत्सव) बना रहे हैं, जहां पति भी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए संकल्प लेते हैं।
 

क्यों आज भी खास है यह परंपरा?

तमाम तर्कों के बावजूद, वट सावित्री व्रत आज भी अपनी चमक खोया नहीं है, इसके कुछ ठोस कारण हैं:
 
सांस्कृतिक जड़ें: कंक्रीट के जंगलों (शहरों) में रहने वाली पीढ़ी के लिए ये पर्व अपनी विरासत से जुड़ने का एक बहाना हैं।
 
सामुदायिक शक्ति: जब महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं, तो वह 'सोशल बॉन्डिंग' और एक-दूसरे को भावनात्मक सहारा देने का एक सशक्त माध्यम बनता है।
 
मनोवैज्ञानिक संबल: विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अपने साथी के मंगल की कामना करना मन को एक विशेष शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।
 

निष्कर्ष: बदलती रस्में, ठहरता प्रेम

वट सावित्री व्रत का भविष्य इसके 'समावेशी' (Inclusive) होने में है। यह व्रत किसी एक पक्ष के दूसरे पर प्रभुत्व का प्रतीक न बनकर, आपसी प्रेम और कृतज्ञता का पर्व होना चाहिए। यदि पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है और पत्नी अपनी श्रद्धा से यह व्रत रखती है, तो बरगद की वे परिक्रमाएं वैवाहिक जीवन को और अधिक मजबूती प्रदान करती हैं। 
 
अंततः, रिश्ते की उम्र कच्चे सूत के धागों से ज्यादा, आपसी समझ और सम्मान की गहराई से लंबी होती है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: वट सावित्री व्रत 2026: कब रखें व्रत? जानें 5 अनसुनी और रहस्यमयी बातें
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