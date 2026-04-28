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Last Updated : मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 (20:36 IST)

वाराणसी में 35 हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, PM मोदी का ‘विकसित भारत’ विजन, CM योगी का विपक्ष पर हमला

PM Modi Varanasi visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विभिन्न लोक-कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत’ विजन को देश के समग्र विकास की दिशा में ऐतिहासिक बताया।

सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11-12 वर्षों में काशी ने अभूतपूर्व विकास देखा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी में 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं धरातल पर उतारी जा चुकी हैं, जिससे शहर की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत हुई है।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश “विरासत से विकास” की नई यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी हर वर्ग को सशक्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
 
उन्होंने प्रधानमंत्री के उस विजन का जिक्र किया, जिसमें समाज को चार प्रमुख वर्गों—नारी, गरीब, युवा और अन्नदाता किसान—के रूप में देखते हुए योजनाओं का लाभ सीधे इन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। सीएम ने कहा कि इन वर्गों को केंद्र में रखकर ही सरकार ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव रखी है।
 
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और 2029 तक संसद व विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों—कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य गठबंधनों—पर इस पहल का विरोध करने का आरोप भी लगाया।
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