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Written By हिमा अग्रवाल
Last Modified: गुरुवार, 7 मई 2026 (11:16 IST)

'नमो भारत' ने पार किया 3 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा, एनसीआर में बना भरोसेमंद सफर

Namo Bharat Corridor Crosses 30 Million Trips Mark
Delhi-Ghaziabad-Meerut Namo Bharat Corridor : दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 3 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस कॉरिडोर के परिचालन शुरू होने के कुछ ही महीनों में मिली यह सफलता एनसीआर में क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन के प्रति आमजन के बढ़ते विश्वास को दिखाती है। पिछले 2 वर्षों में नमो भारत ने तेज़, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सेवा के माध्यम से यात्रियों का भरोसा जीता है, जिसका स्पष्ट झलक राइडरशिप में तेज़ वृद्धि के रूप में उभरकर सामने आ रही है।
 
22 फरवरी 2026 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ मेट्रो के साथ संपूर्ण दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर राष्ट्र की सौगात दी गई, जिसके बाद सफर करने यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्तमान में सामान्य दिनों में लगभग 90 हजार से 1.14 लाख यात्री प्रतिदिन नमो भारत से सफर कर रहे हैं, जबकि रविवार को यह संख्या करीब 85 हजार हो जाती है।
 
नमो भारत कॉरिडोर पर परिचालन की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड से हुई थी। संचालन के पहले ही महीने नवंबर 2023 में 72 हजार से अधिक यात्रियों ने इस सेवा का उपयोग किया। इसके बाद मार्च 2024 में मोदीनगर नॉर्थ और अगस्त 2024 में मेरठ साउथ तक सेवा का विस्तार किया गया, जिससे परिचालित खंड 42 किलोमीटर लंबा हो गया और इसमें नौ स्टेशन शामिल हो गए। हर नए खंड के शुरू होने के साथ यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ रही है।
दिसंबर 2024 तक औसत मासिक राइडरशिप लगभग 7 लाख तक पहुंच गई, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग दस गुना अधिक थी। जनवरी 2025 में न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड के शुरू होने के बाद राइडरशिप में बड़ा उछाल देखने को मिला। आनंद विहार जैसे प्रमुख मल्टी-मॉडल हब से कनेक्टिविटी मिलने के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यात्री नमो भारत से जुड़ने लगे।
 
16 मई 2025 को नमो भारत ने 1 करोड़ राइडरशिप का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया। जुलाई 2025 तक मासिक राइडरशिप बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई, जो छह महीने पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक थी। इसी दौरान दैनिक राइडरशिप 55 हजार से 60 हजार के बीच स्थिर हो गई।
Namo Bharat Corridor Crosses 30 Million Trips Mark

यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रेनों की आवृत्ति 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दी गई। सिस्टम को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इसे हर 3 मिनट की फ़्रीक्वेंसी पर भी संचालित किया जा सके। दिसंबर 2025 में नमो भारत ने 2 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा पार कर लिया।
 
22 फरवरी 2026 को कॉरिडोर के शेष 26 किलोमीटर हिस्से को भी मेरठ मेट्रो के साथ परिचालित कर दिया गया, जिसके बाद राइडरशिप में और तेज़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। मार्च 2026 में ही औसत मासिक राइडरशिप लगभग 27 लाख तक पहुंच गई। 2 करोड़ का आंकड़ा पार करने के पांच महीने से भी कम समय में 3 करोड़ कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा पार होना नमो भारत की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
नमो भारत की सफलता की सबसे बड़ी वजह यात्रा समय में होने वाली भारी बचत है। दिल्ली और मेरठ के बीच सड़क मार्ग से यात्रा में जहां पहले लगभग तीन घंटे लगते थे, वहीं अब नमो भारत से यह दूरी करीब एक घंटे में तय की जा सकती है। तेज़ रफ्तार सुविधाजनक सफर ने इसे दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, नौकरी-पेशा लोगों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यात्रा करने वालों का पसंदीदा विकल्प बना दिया है।
 
यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नमो भारत में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यात्री ‘नमो भारत कनेक्ट’ ऐप के माध्यम से क्यूआर आधारित डिजिटल टिकटिंग और ट्रेन की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। डीएमआरसी और आईआरसीटीसी ऐप के साथ डिजिटल एकीकरण से दिल्ली मेट्रो, नमो भारत और भारतीय रेलवे के बीच सहज यात्रा योजना संभव हो गई है। न्यू अशोक नगर स्टेशन पर सिंगल-प्वाइंट सिक्योरिटी चेक की सुविधा ने इंटरचेंज को और अधिक तेज़ और सुविधाजनक बना दिया है।
फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए भी व्यापक प्रयास किए गए हैं। दिल्ली में देवी बस सेवा, गाज़ियाबाद में यूपीएसआरटीसी बस सेवा, दिल्ली मेट्रो और ई-ऑटो जैसी फीडर सेवाओं के साथ एकीकरण से यात्रियों को स्टेशनों तक आसान पहुंच मिल रही है।

सराय काले खां, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर और गाज़ियाबाद स्टेशन दिल्ली मेट्रो से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। इससे 82 किलोमीटर लंबा नमो भारत कॉरिडोर, दिल्ली मेट्रो के 390 किलोमीटर के नेटवर्क से जुड़कर पूरे एनसीआर में सुगम यात्रा सुनिश्चित कर रहा है।
 
नमो भारत को सुरक्षित और समावेशी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के रूप में भी विकसित किया गया है। सीसीटीवी निगरानी, महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, एसओएस बटन, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ जैसी सुविधाएं यात्रियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के कारण यह पहली पसंद बन रहा हैं। महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ यात्रा के लिए प्रेरित करने हेतु समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं।
विशेष रूप से भीषण गर्मी, मानसून, कांवड़ यात्रा और दिवाली जैसे व्यस्त समय में भी नमो भारत ने उत्कृष्ट संचालन क्षमता बनाए रखी है। लगभग 99 प्रतिशत समयबद्धता के साथ संचालित होने वाली नमो भारत सेवा यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बचाते हुए अनिश्चितता से राहत प्रदान कर रही है।
 
राइडरशिप में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का संकेत है कि एनसीआर में लोगों के यात्रा करने के तरीके में बड़ा बदलाव आ रहा है। नमो भारत अब केवल एक परिवहन विकल्प नहीं, बल्कि लाखों यात्रियों के ज़िंदगी का भरोसेमंद साथी बन गया है।
Edited By : Chetan Gour
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