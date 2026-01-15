बच्चे ने CM योगी के कान में क्या बोला, सब ठहाका लगाकर हंस पड़े
Makar Sankranti festival at Gorakhnath Math: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) जब भी बच्चों को देखते हैं तो वे उन्हें अपने करीब बुला लेते हैं या फिर उनके करीब चले जाते हैं। योगी उन्हें दुलारते हैं, चॉकलेट भी बांटते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर मुख्यमंत्री योगी ने नाथपंथ की परंपरा अनुसार गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से खिचड़ी चढ़ाई।
क्या है पूरा मामला
इसी दौरान मंदिर में सीएम की नजर एक बच्चे पर पड़ी। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चे को अपने निकट बुलाया। उन्होंने बच्चे से पूछा- तुम्हें क्या चाहिए? छोटे से बच्चे ने कुछ पल सोचा फिर वह अपना मुंह मुख्यमंत्री के कान के निकट ले गया और धीरे से कहा- मुझे चिप्स चाहिए। बच्चे का जवाब सुनकर सीएम योगी समेत वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। योगी ने बच्चे की फरमाइश पूरी की। उसके लिए तुरंत चिप्स मंगवाई गई। चिप्स मिलते ही बच्चे के चेहरे पर खुशी छा गई। इस प्रसंग का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
क्या कहा सीएम योगी ने
महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सभी नागरिकों, संतों और श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज गुरुवार को गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन पंक्ति में लगकर श्रद्धापूर्वक खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी प्रातः 4 बजे गोरखनाथ मंदिर की विशिष्ट पूजा संपन्न होने के उपरांत भगवान गोरखनाथ जी को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है।
जगत की आत्मा हैं सूर्यदेव
सीएम योगी ने कहा कि सूर्य का जो अयन वृत्त है, ज्योतिषीय परंपरा के अनुसार वह 12 विभिन्न भागों में विभाजित है। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्यदेव के संक्रमण को संक्रांति कहा जाता है और जब धनु राशि से मकर राशि में भगवान सूर्य का संक्रमण होता है तो यह मकर संक्रांति कहलाता है। मकर राशि से अगले छह माह तक यानी मिथुन राशि तक सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तरायण का जो समय होता है, उसमें दिन बड़े और रात्रि छोटी होती है।
