कनाडा को 14-3 से रौंदकर भारत अजलान शाह कप फाइनल में





India storm into the finals after a massive 14–3 win against Canada at the 31st Sultan Azlan Shah Cup 2025! #HockeyIndia #IndiaKaGame pic.twitter.com/9mbxbi9Qr3 — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 29, 2025

एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय सीनियर पुरुष हॉकी टीम ने शनिवार को कनाडा को 14-3 से रौंदकर पूल शीर्ष पायदान के साथ सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल में जगह बना ली है। मैच की शुरुआत चौथे मिनट में नीलकांत शर्मा के गोल दागकर भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद पदार्पण के बाद अच्छी फॉर्म में चल रहे राजिंदर सिंह ने 10वें मिनट में गोल किया। अगले ही मिनट में कनाडा के ब्रेंडन गुरलियुक ने गोल दागकर जवाबी हमला किया।अगले कुछ मिनटों में जुगराज सिंह और अमित रोहिदास ने क्रमशः 12वें और 15वें मिनट में दो और गोल किए। इस 4-1 की बढ़त ने भारत को दूसरे क्वार्टर में अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद की। इस टूर्नामेंट के लिए टीम के सीनियर स्टार्स को आराम दिया गया था, इसलिए युवा खिलाड़ियों पर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने उसी के अनुरूप प्रदर्शन किया। इस क्वार्टर में राजिंदर ने 24वें मिनट में, दिलप्रीत सिंह ने 25वें मिनट में और जुगराज ने 26वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया।7-1 से आगे चल रही भारतीय टीम को कोई रोक नहीं पा रहा था, लेकिन कनाडा ने तीसरे क्वार्टर में अपने अटैक में थोड़ा बदलाव किया, जिससे 35वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक मिला। मैथ्यू सरमेंटो ने इसे पोस्ट में डालने में कोई गलती नहीं की और स्कोर 7-2 कर दिया। इस बीच, जुगराज ने इस क्वार्टर में 39वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक बनाई, और सेल्वम कार्ति ने 43वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त को 9-2 तक पहुंचा दिया। आखिरी क्वार्टर बस एक फॉर्मेलिटी था, लेकिन यहीं पर सबसे अधिक छह गोल हुए।यह सब 46वें मिनट में अमित रोहिदास के पेनल्टी कॉर्नर से शुरू हुआ, जिसके बाद 50वें मिनट में जुगराज के पेनल्टी स्ट्रोक से हुआ। दोनों टीमों ने पेनल्टी कॉर्नर मिले और इस दौरान कनाडा ने भी एक और गोल किया। ज्योतस्वरूप सिद्धू के गोल से स्कोर 11-3 हो गया। संजय ने 56वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से गोल करके स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज कराया, जबकि अभिषेक ने 57वें और 59वें मिनट में दो गोल करके मैच को 14-3 से जीत के साथ खत्म किया।