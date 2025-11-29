शनिवार, 29 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Cough syrup will not be available without a doctor's prescription
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 29 नवंबर 2025 (15:39 IST)

कफ सिरप ने खराब की भारत की अंतराष्‍ट्रीय छवि, अब केंद्र ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए क्‍या है कफ सिरप के नए नियम?

डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलेगा कफ सिरप, राजस्‍थान- एमपी में हुई थीं बच्‍चों की मौतें

cough syrup
सर्दी खांसी के लिए कफ सिरप किसी भी मेडिकल स्‍टोर पर आसानी से मिल जाते हैं, बगैर डॉक्‍टर के प्रिस्‍क्रप्‍शन के भी कई स्‍टोर संचालक मरीजों को ये सिरप दे देते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार बगैर डॉक्‍टर के प्रिस्‍क्रप्‍शन के कफ सिरप बेचने पर लगाम लगाने जा रही है। दरअसल, सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले मध्‍य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में कम से कम 24 बच्चों की 'कोल्ड्रिफ' सिरप पीने के बाद गुर्दे की खराबी से मौत हो गई। साथ ही राजस्‍थान और गुजरात सहित कुछ अन्‍य राज्‍यों में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे।
ओवर द काउंटर सूची से बाहर कफ सिरप : बता दें कि केंद्र ने कफ सिरप की अनियंत्रित बिक्री रोकने के लिए बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री पर पाबंदी लगाई है। सरकार की औषध परामर्श समिति की बैठक में कफ सिरप को ओवर द काउंटर दवाओं की सूची से बाहर किया है। बता दें कि हाल ही में मध्‍यप्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्‍चों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर भी भारत की छवि खराब हो रही थी, ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाया है।

मध्‍यप्रदेश में मचा था हड़कंप : बता दें कि मध्‍य प्रदेश में पिछले दिनों कफ सिरप पीने से कई बच्‍चों की मौतों के मामले सामने आए थे। इन मामलों के बाद प्रदेश के साथ ही देश भर में हड़कंप मच गया था। अब इन मामलों को केंद्र सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसके तहत अब देश भर के दवा विक्रेता बिना डॉक्‍टर के प्रिस्क्रिप्‍शन के कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे।
किसने लगाई रोक : सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने अपनी 67वीं बैठक में कफ‍ सिरप की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए यह फैसला किया है, जिसके बाद अब देश भर में आसानी से कफ सिरप उपलब्‍ध नहीं होगा। सरकार का लक्ष्‍य है कि लोग ओवर द काउंटर की जगह डॉक्‍टर के प्रिस्क्रिप्‍शन से दवा लें।

अब तक क्‍या हो रहा है : बता दें कि अब तक ज्यादातर कफ सिरप ओवर द काउंटर बेचे जा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद अब इस पर लगाम लग सकेगी। सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने 67वीं बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब कफ सिरप को उन दवाओं की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जिन्‍हें ओवर द काउंटर बेचा जा सकता है।
क्‍या चाहती है सरकार : दरअसल, सरकार की कोशिश है कि लोग दवा विक्रेताओं से सीधे दवा न खरीदें और डॉक्‍टर के प्रिस्क्रिप्‍शन के आधार पर ही दवा लें। इसके कई फायदे हैं। एक तो दवाओं के नशे के लिए इस्‍तेमाल पर रोक लगेगी। दूसरी ओर डॉक्‍टर के प्रिस्क्रिप्‍शन के बिना कई बार लोग बिना किसी जरूरत के धड़ल्‍ले से एंटीबायोटिक्‍स का इस्‍तेमाल करते हैं। इसके कारण एंटीबायोटिक्‍स असर नहीं करती है और शरीर में संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं।

भारतीय कफ सिरप का खराब इतिहास : बता दें कि कुछ दिनों पहले मध्‍य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में कम से कम 24 बच्चों की 'कोल्ड्रिफ' सिरप पीने के बाद गुर्दे की खराबी से मौत हो गई। साथ ही राजस्‍थान और गुजरात सहित कुछ अन्‍य राज्‍यों में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे। देश के साथ ही अन्‍य देशों से भी ऐसे मामले सामने आने के बाद देश की अंतरराष्‍ट्रीय छवि को नुकसान झेलना पड़ा था। खासतौर पर उज्‍बेकिस्‍तान में भारतीय कफ सिरप पीने के बाद 68 बच्‍चों की मौत के मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई गई थी। इसी तरह इंडोनेशिया में भी ऐसे ही कफ सिरप पीने से 2022 और 2023 के बीच 200 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। गाम्बिया में भी ऐसे ही मामले सामने आए थे। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भारत में बनी तीन मिलावटी दवाओं की पहचान की थी। इनमें श्रीसन फार्मास्युटिकल्स की कोल्ड्रिफ के अलावा रेडनेक्स फार्मास्युटिकल्स की रेस्पिफ्रेश टीआर और शेप फार्मा की रीलाइफ भी शामिल थी।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराज

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराजControversial video of Jagadguru Rambhadracharya: जगदगुरु रामभद्राचार्य अंग्रेजी शब्द Wife शब्द की व्याख्या कर विवाद में फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे Wife की व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह टिप्पणी Wife की भारतीय संस्कृति के पत्नी शब्द से करते हुए की है। उनका तात्पर्य था कि 'पत्नी' एक सम्मानजनक शब्द है।

इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकी

इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकीFormer Prime Minister Imran Khan: इस समय पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं। इस बीच, इमरान की बहन नौरीन नियाजी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है।

मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांत

मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांतदेश के नए सीजेआई सूर्यकांत का नया बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा कि वे लोगों को न्‍याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकते हैं। यह बात उन्‍होंने एक सुनवाई के दौरान कही। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची भी थे।

क्या 'त्याग' करेंगे सिद्धारमैया, पार्टी हाईकमान का फैसला मानने की कही बात

क्या 'त्याग' करेंगे सिद्धारमैया, पार्टी हाईकमान का फैसला मानने की कही बातPolitical crisis in Congress: कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का ढाई साल का कार्यकाल पूरा होते ही मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान चरम पर पहुंच गई है। इस बीच, कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता के लिए जारी खींचतान के बीच राज्य के मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने एक अहम पोस्ट में कहा है कि मेरे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं है।

बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायल

बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायलBallia Auspicious Programme incident : बलिया शहर के रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य मांगलिक कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरातफरी मच गई जब रिसेप्शन समारोह के लिए बनाया गया मंच अचानक भरभराकर टूट पड़ा। हादसे के समय मंच पर वर-वधू शुभकामनाएं पाने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन मंच पर बढ़ते भार के कारण वह अचानक से चरमरा कर गिर गया, जिसमें वर–वधू सहित कई लोग घायल हो गए। मंच टूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

दक्षिण सीरिया के एक गांव पर इजराइल का हमला, 13 लोगों की मौत

दक्षिण सीरिया के एक गांव पर इजराइल का हमला, 13 लोगों की मौतIsrael attacks southern Syria: इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष के बीच, दक्षिणी सीरिया के एक गांव को निशाना बनाया है। सीरियाई न्यूज एजेंसी सना के अनुसार रात के अंधेरे में किए गए इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई। इसके उलट इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था।

मैं सोफी हूं... AI टीचर, मुझे बुलंदशहर के आदित्य ने बनाया है

मैं सोफी हूं... AI टीचर, मुझे बुलंदशहर के आदित्य ने बनाया हैAditya created AI teacher in Bulandshahr: क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 25 हजार रुपए में एक संपूर्ण AI टीचर बनाई जा सकती है? संभवत: नहीं, लेकिन बुलंदशहर जिले के प्रतिभाशाली छात्र आदित्य ने इस स्वप्न को साकार कर दिखाया है। इस रोबोट टीचर का नाम 'सोफी' है।

खुदी सड़कें और कंस्‍ट्रक्‍शन ने जहरीली कर दी इंदौर की हवा, अस्‍पतालों में बढ़े सर्दी- खांसी और एलर्जी के मरीज

खुदी सड़कें और कंस्‍ट्रक्‍शन ने जहरीली कर दी इंदौर की हवा, अस्‍पतालों में बढ़े सर्दी- खांसी और एलर्जी के मरीजइंदौर में चल रहे कंस्‍ट्रक्‍शन और खुदी हुई सड़कों ने यहां की हवा में भयानक जहर घोल दिया है। दरअसल, इन सभी कारणों से शहर में प्रदूषण की स्थिति यह है कि हवा में पीएम 2.5 का स्तर 200 और पीएम-10 का स्तर 300 के पार चला गया है। हवा में धूल, धुएं, कार्बन और अन्य जहरीली गैसों का मिश्रण होने से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।

ब्रेकफास्ट के बाद एक सुर में बोले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, क्या कर्नाटक CM पर बनी बात?

ब्रेकफास्ट के बाद एक सुर में बोले सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, क्या कर्नाटक CM पर बनी बात?Karnataka Congress Political Crises : कर्नाटक कांग्रेस में मुख्‍यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच जारी तकरार के बीच दोनों नेताओं ने आज सुबह एक साथ ब्रेकफास्ट किया। इसके बाद दोनों ही दिग्गजों ने एक सुर में आलाकमान का फैसला मानने की बात कही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों नेताओं में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई सहमति बनी है?

ED का बड़ा खुलासा, जवाद अहमद सिद्दीकी ने दिखाई जमीन की जादूगरी, मृतकों से कराई GPA पर साइन

ED का बड़ा खुलासा, जवाद अहमद सिद्दीकी ने दिखाई जमीन की जादूगरी, मृतकों से कराई GPA पर साइनED on Jawad Ahmed Siddiqui : फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा खुलासा किया है। सिद्दीकी पर करोड़ों की जमीन को फर्जी कागजात के जरिए हथियाने का नया आरोप लगा है। ईडी जांच में पता चला कि मरे लोगों के फेक साइन कराकर जमीन तरबिया फाउंडेशन के नाम कराई।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com