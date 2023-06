Sawan maas 2023 : श्रावण मास में कब कब रहेंगे सोमवार

How many shravan somvar in 2023 : हिन्दू पंचांग अनुसार आषाढ़ माह के बाद श्रावण का मास प्रारंभ होता है। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन का माह करीब 2 माह तक चलेगा। सावन का माह 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 31 अगस्त तक चलेगा। यानी पूरे 59 दिन का एक माह होगा। 18 जुलाई से अधिकमास प्रारंभ होगा जो 16 अगस्त को समाप्त होगा। ऐसे में जानते हैं कि कितने सोमवार रहेंगे।

8 सोमवार रहेंगे श्रावण माह में | 8h Mondays will be there in the month of Shravan?

3 जुलाई को आषाड़ी पूर्णिमा के दिन सोमवार रहेगा।

सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को रहेगा। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को रहेगा। सावन का तीसरा सोमवार 24 जुलाई को रहेगा। सावन का चौथा सोमवार 31 जुलाई को रहेगा। सावन का पांचवां सोमवार 7 अगस्त को रहेगा। सावन का छठा सोमवार 14 अगस्त हो रहेगा। सावन का सातवां सोमवार 21 जुलाई को रहेगा। सावन का आठवां सोमवार 28 जुलाई को रहेगा।

नोट : अधिक मास होने के कारण इस बार 8 सोमवार है।