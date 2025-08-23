25 अगस्त 2025, सोमवार के शुभ मुहूर्त

25 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य करें ताकि आपके कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें। ज्योतिष एवं धर्म की दृष्टि से इन मुहूर्तों का विशेष महत्व है। मुहूर्त और चौघड़िए के आधार पर 'वेबदुनिया' आपके लिए प्रतिदिन के खास मुहूर्त की सौगात लेकर आई है।

प्रस्तुत हैं आज के मुहूर्त | 25 August Muhurat :

शुभ विक्रम संवत्-2082, शक संवत्-1947, ईस्वी सन्-2025

संवत्सर नाम-सिद्धार्थ

अयन-दक्षिणायण

मास-भाद्रपद

पक्ष-शुक्ल

ऋतु-शरद

वार-सोमवार

तिथि (सूर्योदयकालीन)-द्वितीया

नक्षत्र (सूर्योदयकालीन)-उत्तराफाल्गुनी

योग (सूर्योदयकालीन)-सिद्ध

करण (सूर्योदयकालीन)-कौलव

लग्न (सूर्योदयकालीन)-सिंह

शुभ समय- 6:00 से 7:30 तक, 9:00 से 10:30 तक, 3:31 से 6:41 तक

राहुकाल-प्रात: 7:30 से 9:00 बजे तक

दिशा शूल-आग्नेय

योगिनी वास-उत्तर

गुरु तारा-उदित

शुक्र तारा-उदित

चंद्र स्थिति-कन्या

जयंती/त्योहार/व्रत/मुहूर्त-बाबा रामदेव दूज

यात्रा शकुन-मीठा दूध पीकर यात्रा करें।

आज का मंत्र-ॐ सौं सौमाय नम:।

आज का उपाय-शिव मंदिर में श्वेत ध्वजा लगाएं।

वनस्पति तंत्र उपाय-पलाश के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

(निवेदन-उपर्युक्त विवरण पंचांग आधारित है पंचांग भेद होने पर तिथि/मुहूर्त/समय में परिवर्तन होना संभव है।)

-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया

प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र