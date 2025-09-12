शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शुक्रवार, 12 सितम्बर 2025 (11:53 IST)

Shradha paksha 2025: श्राद्ध पक्ष की आज पंचमी है या षष्ठी, जानिए सही तिथि

Panchami date of Shraddha Paksha
Shradha paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्‍विन माह की अमावस्या यानि सर्वपितृ अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहता है जिसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। 7  सितंबर से 21 सितंबर श्राद्ध पक्ष चलेगा। श्राद्ध पक्ष में तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध एक ही दिन था परंतु कुछ लोग पंचमी और षष्ठी का श्राद्ध आज यानि 12 सितंबर को मानकर पंचमी का श्राद्ध भी कर रहे हैं। सही तिथि कौनसी है?
 
अपराह्न काल का महत्व: श्राद्ध पक्ष रात्रि का पर्व नहीं है यह दिन का पर्व है। इसीलिए कुछ लोग उदयातिथि के अनुसार 12 सितंबर को पंचमी तिथि बता रहे हैं। जबकि यह तिथि विशेष के अंतर्गत अपरान्ह काल में श्राद्ध करने का पर्व है। अर्थात दोपहर में या दोपहर बाद ही श्राद्ध कर्म करने का विधान है। हालांकि विद्वान लोग कुतुप काल, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न में श्राद्ध करने का बोलते हैं। कुतुप काल दोपहर का समय होता है जिसे मध्यान्ह काल कहते हैं। अब जानते हैं कि क्या आज पंचमी का श्राद्ध करें या कि षष्ठी तिथि का। 
 
पंचमी तिथि का प्रारम्भ- 11 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 बजे से।
पंचमी तिथि की समाप्ति- 12 सितंबर 2025 को सुबह 09:58 पर।
 
षष्ठी तिथि प्रारम्भ- 12 सितम्बर 2025 को सुबह 09:59 बजे से।
षष्ठी तिथि समाप्त- 13 सितम्बर 2025 को सुबह 07:23 बजे तक।
राहुकाल प्रातः 12 सितंबर 10:30 मिनट से 12:00 बजे तक।
 
निष्कर्ष : उपरोक्त तिथि के अनुसार 12 सितंबर को सुबह 09 बजकर 58 मिनट पर पंचमी तिथि समाप्त होकर षष्ठी तिथि लग गई है तो फिर इस दिन मध्‍यान्ह या अपराह्न काल का समय षष्ठी तिथि में ही माना जाएगा। अर्थात कुतुप काल, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल में षष्ठी तिथि रहेगी। 12 सितंबर को 12 बजे बाद ही षष्ठी तिथि का श्राद्ध रहेगा पंचमी का नहीं। 12 सितंबर को राहु काल के बाद षष्ठी तिथि का श्राद्ध कर सकते हैं। हालांकि कुछ विद्वान उदयातिथि को मानकर आज पूरे दिन पंचमी तिथि मान रहे हैं। हमारे अनुसार तो आज षष्ठी का ही श्राद्ध रहेगा।
 
12 सितंबर 2025 षष्ठी तिथि श्राद्ध मुहूर्त:
कुतुप मुहूर्त- दिन में 11:50 से 12:37 तक।
रौहिण मुहूर्त- दिन में 12:37 से 01:24 तक।
अपराह्न काल- दिन में 01:24 से 03:45 तक। 
Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्ध

Astrological predictions 2025: इन ग्रहों और ग्रहण के संयोग से देश और दुनिया में हो रहा है उत्पात, आने वाले समय में होगा महायुद्धग्रह-नक्षत्रों के संयोग से 2025 में हुए वैश्विक घटनाक्रम: एक ज्योतिषीय विश्लेषण

Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियत

Sanja festival 2025: संजा लोकपर्व क्या है, जानिए पौराणिक महत्व और खासियतSanjha festival 2025: संजा लोकपर्व मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ अंचल, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक पर्व है। यह पर्व पितृ पक्ष के 16 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होती है और यह अमावस्या तक जारी रहता है।

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?

Sarvapitri amavasya 2025: वर्ष 2025 में श्राद्ध पक्ष की सर्वपितृ अमावस्या कब है?shradh 2025 start date and end date: 7 सितंबर 2025 रविवार को चंद्र ग्रहण वाले दिन 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं जो 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण के दौरान समाप्त होंगे। 21 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या है। जिनका इस तिथि को निधन हुआ है या जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध इस दिन करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा है। इसे पितृविसर्जनी अमावस्या, महालय समापन आदि नामों से जाना जाता है।

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्व

Durga Ashtami 2025: शारदीय नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी कब है, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कन्या पूजन का महत्वNavratri Durga Ashtami 2025: दुर्गा अष्टमी 2025 कब है? जानिए शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी की सही तारीख, हवन का शुभ मुहूर्त, कन्या पूजन विधि और इसका धार्मिक महत्व। इस बार यह त्योहार 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 01 अक्ट़बर 2025 बुधवार को समाप्त होगा। यानी 10 दिनों का यह पर्व रहेगा। 22 सितंबर को कलश और घट स्थापना होगी और 30 सितंबर को दुर्ग अष्टमी दुर्गाष्टमी यानी महाष्टमी रहेगी।

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभ

Mangal Gochar 2025 : मंगल का तुला राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा धन लाभMangal ka gochar 2025: 13 सितंबर 2025 की रात 08 बजकर 18 मिनट पर मंगल ग्रह का कन्या राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की तुला राशि में गोचर होगा। तुला का मंगल अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि तुला में मंगल के गोचर के चलते 4 राशियों को इससे भरपूर लाभ होगा। उनके अटके कार्य पूर्ण होंगे और करीब 1 माह तक लाभ होगा।

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?

shraddha Paksha 2025: एकादशी का श्राद्ध कब है, क्या करते हैं इस दिन?Indira Ekadashi 2025: एकादशी श्राद्ध का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह पितृपक्ष के मध्य‑भाग में आता है। इस दिन यह माना जाता है कि पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि विधियों से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीचे कुछ सामान्य रीति‑रिवाज और उपाय दिए जा रहे हैं जो इस दिन किए जाते हैं:

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 सितंबर, 2025)Today 12 September 2025 horoscope in Hindi : आज 12 सितंबर 2025, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 September Birthday: आपको 12 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 सितंबर, 2025: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय12 September 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियम

Sharadiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में प्रारंभ हो गई है गरबा प्रैक्टिस, जानिए गरबा उत्सव के नियमsharadiya navratri 2025: हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का उत्सव शुरू होता है। इस साल यह पर्व 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे माता दुर्गा को प्रसन्न करने का एक तरीका माना जाता है। गरबा डांडिया और मटकी नृत्य के माध्यम से भक्त अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। यहाँ गरबा उत्सव के दौरान पालन किए जाने वाले प्रमुख नियम और सावधानियाँ दी गई हैं।
