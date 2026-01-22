Gantantra Diwas 2026: गणतंत्र दिवस पर सेना के शौर्य पर निबंध

Republic Day Parade and Indian Army: गणतंत्र दिवस (Republic Day) भारतीय गणराज्य का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है, जो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन देश की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संविधान की महत्ता का प्रतीक है। यह दिन भारतीय संविधान के लागू होने का प्रतीक है, और इस दिन को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की शान में समर्पित किया जाता है।

इस दिन भारतीय सेना (Indian Army) की वीरता और शौर्य को भी सलाम किया जाता है, जो हमारे राष्ट्र की रक्षा में अपनी जान की बाज़ी लगाकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना द्वारा किया जाने वाला भव्य परेड (Republic Day Parade) न केवल सेना के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है, बल्कि यह हमें हमारे सशस्त्र बलों की शक्ति और उनकी बलिदान भावना का अहसास कराता है। तथा यह देश की सैन्य शक्ति, एकता और अखंडता का प्रतीक होते हैं।

भारतीय सेना, जो तीन अंगों - थलसेना, नौसेना और वायुसेना से मिलकर बनी है, अपनी वीरता, अनुशासन और बलिदान के लिए जानी जाती है। यह सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है और किसी भी आक्रमण के खिलाफ देश को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त है। 26 जनवरी को होने वाली परेड में भारतीय सेना के जवान अपने शौर्य और साहस को प्रदर्शित करते हैं। सेना के विभिन्न दस्ते अपनी अनुशासित चाल, ताकतवर अस्तबल और आधुनिक उपकरणों के साथ शहीदों की याद में सलामी देते हैं, जो देश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं।

गणतंत्र दिवस परेड और सेना की भागीदारी गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना के विभिन्न दल अपने शौर्य का परिचय देते हैं। यह परेड दिल्ली के राजपथ पर होती है, जिसमें सेना के प्रमुख यूनिट्स के अलावा, कर्तव्यनिष्ठ सैनिकों की टुकड़ियां, सैन्य उपकरण और मिसाइल प्रणालियां शामिल होती हैं। सेना के जवान पूरी तत्परता से अपनी शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान, विभिन्न प्रकार के सैन्य वाहन और हथियार, जैसे टैंक, मिसाइल सिस्टम, और अन्य अत्याधुनिक सैन्य उपकरण, प्रदर्शित होते हैं, जो देश की सुरक्षा में सेना के योगदान को दर्शाते हैं।

भारतीय सेना और राष्ट्रीय एकता भारतीय सेना सिर्फ एक सैन्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं से जुड़े लोग भारतीय सेना का हिस्सा हैं, और ये सब मिलकर देश की सेवा करते हैं। सेना का यह एकता का संदेश हमें यह सिखाता है कि देश की रक्षा और सम्मान में जाति, धर्म और भाषा की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यही भारतीय सेना की सबसे बड़ी शक्ति है — इसकी विविधता में एकता।

निष्कर्ष गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना के शौर्य का जश्न न केवल हमारी सैन्य शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और वीरता का भी प्रतीक है। सेना का यह योगदान हमें यह याद दिलाता है कि स्वतंत्रता, शांति और सुरक्षा के लिए हमें हमेशा अपने सैन्य बलों के योगदान को सराहना चाहिए। 26 जनवरी को हम न केवल भारतीय संविधान का पालन करते हैं, बल्कि उन वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को भी सम्मानित करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किया।

भारतीय सेना की वीरता और शौर्य पर आधारित-FAQs प्रश्न 1. गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की वीरता और शौर्य पर निबंध क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर: गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की वीरता और शौर्य का सम्मान करना हमारे देश के प्रति कर्तव्य और सम्मान को प्रदर्शित करता है। भारतीय सेना ने अनेक युद्धों, संघर्षों और संकटों में हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। यह निबंध सेना के योगदान को उजागर करता है और हमें उनके बलिदान और साहस को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है।

प्रश्न 2. गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की वीरता को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? उत्तर: गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की वीरता को परेड और फ्लाई पास्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दिल्ली के राजपथ पर आयोजित परेड में भारतीय सेना अपनी ताकत, उपकरणों और शौर्य को प्रदर्शित करती है। इस अवसर पर सैनिकों के साहसिक प्रदर्शन, शहीदों की श्रद्धांजलि, और उनके बलिदान को भी सम्मानित किया जाता है।

प्रश्न 3. गणतंत्र दिवस पर सेना की शौर्य का क्या महत्व है? उत्तर: गणतंत्र दिवस पर सेना का शौर्य हमारे देश की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और बलिदान को दर्शाता है। यह दिन भारतीय सेना की वीरता का सम्मान करने का एक अवसर है, जिन्होंने न केवल युद्धों में देश की रक्षा की, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में भी मदद की। गणतंत्र दिवस पर यह शौर्य हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें।

प्रश्न 4. गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की वीरता को कैसे याद रखा जाता है? उत्तर: गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की वीरता को याद रखने के लिए हर साल शहीदों के सम्मान में समारोह आयोजित किए जाते हैं। शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और सैनिकों की वीरता का सम्मान किया जाता है। इसके अलावा, गणतंत्र दिवस परेड के माध्यम से भारतीय सेना की शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन भी किया जाता है।