अमरिंदर सिंह भाजपा से नाराज, क्या फिर होगी कांग्रेस में वापसी?

Amarinder Singh News in Hindi : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भाजपा द्वारा की जा रही अनदेखी से खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं से सलाह नहीं ली जाती। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में वापसी से इनकारी कर दिया।

भाजपा से कांग्रेस की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कठोर पार्टी है और उसमें फैसले ऊपरी स्तर पर लिए जाते हैं। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा लचीली थी और उसका रवैया परामर्श वाला था।

अमरिंदर भले ही भाजपा नेताओं से नाराज हो लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की। उनका मानना है कि पीएम मोदी का पंजाब के लिए विशेष स्नेह है और वह राज्य के लिए कुछ भी करेंगे।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस छोड़ने के बाद जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उससे वह अब भी आहत हैं। कांग्रेस में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता।

पंजाब में 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देकर मुख्यमंत्री बनने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी को अस्थिर बताया। उन्होंने सिद्धू को राजनीति छोड़कर क्रिकेट कमेंट्री पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

गौरतलब है कि 2 बार पंजाब की कमान संभाल चुके अमरिंदर ने 2021 में कांग्रेस छोड़ने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। 2022 में उन्होंने अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर लिया था।

edited by : Nrapendra Gupta