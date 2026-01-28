अरिजीत सिंह ने 800 से ज्यादा गानों को आवाज, अचानक क्यों लिया प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास

Arijit Singh news in hindi : बॉलीवुड के सबसे फेमस प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर से संन्यास ले लिया है। अरिजीत सिंह ने अपना यह फैसला सोशल मीडिया के जरिए फैंस तक पहुंचाया हैं।

कौन हैं अरिजीत सिंह

अरिजीत सिंह एक भारतीय गायक और संगीतकार हैं। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2005 में एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल से की थी। अरिजीत सिंह ने पहला गाना 'मर्डर 2' के लिए 2009 में रिकॉर्ड किया था।





उन्होंने साल 2011 में रिलीज हुई 'फिर मोहब्बत करने चला है तू' में अपनी आवाज दी थी। 2013 में उन्होंने आशिकी 2 फिल्म में तुम ही हो गाना गाया था। इसके बाद उन्होंने एक से एक हिट गाने गाए। उन्होंने 2 बार राष्‍ट्रीय पुरस्कार और 8 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्‍ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता।





अरिजीत ने अपने करियर में 800 से ज्यादा गानों को आवाज दी हैं। हर साल औसतन करीब 53 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने संगीत से संन्यास नहीं लिया है, बल्कि फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला किया है ताकि वह अपने मन के मुताबिक संगीत रच सकें।

अरिजीत ने इंस्टाग्राम पर क्या लिखा

अरिजीत सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी करते हुए लिखा कि हेलो, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने सालों तक मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद। मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं बतौर प्लेबैक सिंगर अब कोई भी नया असाइंमेंट नहीं लूंगा। मैं इस सफर को यहीं समाप्त कर रहा हूं। ये बहुत ही शानदार यात्रा थी।

अरिजीत के फैसले से फैंस स्तब्ध

अरिजीत सिंह द्वारा जारी किए गए इस बयान को पढ़ने के बाद फैंस यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि सिंगर ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। अब सवाल उठ रहा है कि अरिजीत ने अचानक संगीत से संन्यास क्यों ले लिया?

edited by : Nrapendra Gupta