Arijit Singh : अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास, 15 साल के करियर पर लगाया फुल स्टॉप

Arijit Singh : बॉलीवुड के सबसे फेमस प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह ने फैंस को एक दिल तोड़ने वाली खबर सुनाई है। एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने देने वाले अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने अपने सिंगिंग करियर से संन्यास ले लिया है। अरिजीत सिंह ने अपना यह फैसला सोशल मीडिया के जरिए फैंस तक पहुंचाया हैं। सिंगर के द्वारा जारी किए गए इस स्टेटमेंट में लिखे शब्दों पर उनके चाहने वाले यकीन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी है।

इंस्टाग्राम पर क्या लिखा

अरिजीत सिंह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बयान जारी करते हुए लिखा कि हेलो, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने सालों तक मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए सभी श्रोताओं का धन्यवाद। मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं बतौर प्लेबैक सिंगर अब कोई भी नया असाइंमेंट नहीं लूंगा। मैं इस सफर को यहीं समाप्त कर रहा हूं। ये बहुत ही शानदार यात्रा थी।