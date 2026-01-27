बुधवार, 28 जनवरी 2026
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 27 जनवरी 2026 (21:35 IST)

सिंगर अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगिंग से लिया संन्यास

Latest News Today Live Updates in Hindi: सिंगर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा। एक शानदार सफर था। पल पल की जानकारी...


03:08 PM, 27th Jan
उत्तरप्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा।

12:40 PM, 27th Jan
यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।  

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर ने कहा कि हमने सबसे बड़ी डील पूरी की। भारत और यूरोप इतिहास बना रहे हैं। हम रणनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे। 200 करोड़ लोगों को फ्री ट्रेड जोन मिलेगा।

11:35 AM, 27th Jan
डीएम दफतर के बाहर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री। इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सरकार ने नामंजूर कर दिया था। यूपी सरकार ने उन्हें निलंबित करते जांच कमेटी गठित की है।

11:25 AM, 27th Jan
दिल्ली में बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जारी। राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, जेपी नड्‍डा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, सपा नेता रामगोपाल समेत कई दिग्गज बैठक में शामिल।

11:24 AM, 27th Jan
बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, 'उत्तर प्रदेश सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं, एक डिप्टी जेलर एक ब्राह्मण को पीट रहा है। दूसरे पुलिस स्टेशन में, एक दिव्यांग ब्राह्मण को पीट-पीटकर मार डाला गया।

उन्होंने कहा कि माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन, हमारे ज्योतिर मठ (ज्योतिषपीठ) के शंकराचार्य, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्यों और बुजुर्ग संतों को पैरों, लातों और जूतों से पीटा गया......मैं अभी भी ब्राह्मण समुदाय के सभी जन प्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि वे तुरंत इस्तीफा देना शुरू करें और समुदाय के साथ खड़े हों। समय आ गया है, नहीं तो आपका नरसंहार निश्चित है। सामान्य श्रेणी का नरसंहार निश्चित है क्योंकि आपके जन प्रतिनिधि सो रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारी बनकर बैठे हैं। मैंने राज्यपाल को लिखा है...मैंने अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के सीईओ और जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से भेज दिया है।

10:52 AM, 27th Jan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और European Union के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा ‘मदर ऑफ ऑल डील’ के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है।
 
पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता, दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ग्लोबल GDP के करीब 25 प्रतिशत और ग्लोबल ट्रेड के लगभग एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझौता ट्रेड के साथ-साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी सशक्त करता है।

10:06 AM, 27th Jan
बरेली सिटी मजिस्ट्रेट विवाद पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सीएम योगी खुद को सबसे ऊपर समझने लगे हैं। इस्तीफे से सरकार की किरकिरी होने लगी थी इसलिए अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड किया गया।

07:59 AM, 27th Jan
भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच आख़िरकार मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को लेकर डील हो गई है। EU और भारत के बीच इसे लेकर लगभग 18 सालों से बातचीत चल रही थी। इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते का औपचारिक घोषणा मंगलवार को की जाएगी, जबकि अंतिम हस्ताक्षर कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद किए जाएंगे।
 

07:58 AM, 27th Jan
उत्तर प्रदेश सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया। सरकार ने उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर जांच कमेटी गठित की है। बरेली मंडल के मंडलायुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली के जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। ALSO READ: अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर, यूपी सरकार ने निलंबित किया, जांच कमेटी गठित
खेलो एमपी यूथ गेम्स की भव्य शुरुआत, स्टेडियम में उमड़ा जनसैलाब, CM मोहन यादव ने बढ़ाया उत्साह

'ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर' को बदलने का ब्लूप्रिंट EU से भारत का FTA, कैसे बनेगा गेम-चेंजर, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आएगी नींद

'ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर' को बदलने का ब्लूप्रिंट EU से भारत का FTA, कैसे बनेगा गेम-चेंजर, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं आएगी नींद7 जनवरी 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच मंगलवार को घोषित हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को भारतीय उद्योग जगत ने इसे 'गेम-चेंजर' करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई यह डील केवल 190 अरब डॉलर के व्यापार की बात नहीं है, बल्कि यह 'ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर' को बदलने का एक ब्लूप्रिंट है।

माघ मेले में स्पेशल-17 की टीम कर रही स्वास्थ्य की सुरक्षा, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स से खाद्य पदार्थों की जांच

माघ मेले में स्पेशल-17 की टीम कर रही स्वास्थ्य की सुरक्षा, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स से खाद्य पदार्थों की जांचमाघ मेले में उमड़े आस्था के जनसैलाब के बीच श्रद्धालुओं की सुविधाओं व स्वास्थ्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संपूर्ण मेला क्षेत्र में मजबूत खाद्य सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। मेले में अब तक 17 करोड़ से अधिक सनातनियों को शुद्ध व स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए हैं।

शंकराचार्य अविमुक्‍तेश्‍वरानंद ने दिया ऑफर, क्‍या अलंकार अग्‍निहोत्री बनेंगे संत?

शंकराचार्य अविमुक्‍तेश्‍वरानंद ने दिया ऑफर, क्‍या अलंकार अग्‍निहोत्री बनेंगे संत?बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देने के बाद देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। अब सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। इस पूरे विवाद में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई हैं। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है।

किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को निकाला, शंकराचार्य विवाद को लेकर दिया था बयान

किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को निकाला, शंकराचार्य विवाद को लेकर दिया था बयानमहामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी (यामाई ममता नंद गिरि) को किन्नर अखाड़ा से बाहर कर दिया गया है। इसकी पुष्टि अखाड़े की प्रमुख महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर की। 25 जनवरी को ममता कुलकर्णी ने अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा था कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य झूठे हैं और उन्हें शून्य ज्ञान है।

India EU Trade Deal : इम्पोर्टेड लग्जरी कारें होंगी सस्ती, टैरिफ 110% से घटकर 10%, भारत-EU में 18 साल बाद FTA

India EU Trade Deal : इम्पोर्टेड लग्जरी कारें होंगी सस्ती, टैरिफ 110% से घटकर 10%, भारत-EU में 18 साल बाद FTAभारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हो गया है। भारत और यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मंगलवार को 16वें भारत-EU समिट के दौरान इसकी घोषणा की। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के जीवन से जुड़े 4 किस्से

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के जीवन से जुड़े 4 किस्सेAjit Pawar passes away: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे। बारामती में एक विमान हादसे में पवार का निधन हो गया। पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा कद था। चाचा शरद पवार से मतभेद के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी टूट गई और पार्टी का चुनाव चिह्न अजित पवार को मिला।

Ajit Pawar Plane Crash : कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ान

Ajit Pawar Plane Crash : कौन थीं अजित पवार का प्लेन उड़ाने वाली कैप्टन शांभवी पाठक, 25 साल उम्र में दर्दनाक मौत, कितने साल का था अनुभव, MP से क्या था कनेक्शन, कैसे भरी थी सपनों की उड़ानcaptain sumit first officer shambhavi pathak details : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे में पवार के साथ विमान की को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (shambhavi pathak) की भी मौत हो गई। शांभवी पाठक विमानन क्षेत्र (Aviation) का एक उभरता हुआ चेहरा थीं।

25 करोड़ की आबादी को परिवार मानकर बढ़ाया विकास अभियान : योगी आदित्यनाथ

25 करोड़ की आबादी को परिवार मानकर बढ़ाया विकास अभियान : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का बुधवार को शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 1052 करोड़ रुपए की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 25 करोड़ की आबादी को परिवार मानकर विकास कार्य आगे बढ़ाए हैं। बीमार मानसिकता वाले लोगों ने इस क्षेत्र को बीमार कर दिया था, लेकिन हमने दृढ़ संकल्प से बीमारी दूर कर दी। अब हम उपद्रव से उत्सव प्रदेश की तरफ भी बढ़ चुके हैं।

यूपी में अब किसानों को नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर, एक फोन पर मिलेगी सभी जानकारी

यूपी में अब किसानों को नहीं लगाने होंगे विभाग के चक्कर, एक फोन पर मिलेगी सभी जानकारीUttar Pradesh news : योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल की है। किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी के लिए अब विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें एक ही फोन पर सारी जानकारी मुहैया होगी। इसके लिए बुधवार को कृषि निदेशालय में कृषि विभाग की हेल्पलाइन शुरू की गई। किसान घर बैठे ही सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

हेल्थ वर्कर्स ट्रांसफर और उत्तराखंड हाईड्रोजन नीति 2026 समेत कुल 8 प्रस्ताव पास, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

हेल्थ वर्कर्स ट्रांसफर और उत्तराखंड हाईड्रोजन नीति 2026 समेत कुल 8 प्रस्ताव पास, धामी कैबिनेट के बड़े फैसलेमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में राज्य के प्रशासनिक सुधार और दीर्घकालिक विकास से जुड़े 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के ये फैसले स्वास्थ्य, राजस्व, जनजाति कल्याण, भू-जल संरक्षण, उच्च शिक्षा, रक्षा, औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सीधे प्रभावित करेंगे।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
