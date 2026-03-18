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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 18 मार्च 2026 (19:55 IST)

Varanasi Iftar Controversy : काशी में गंगा में नाव पर इफ्तार पार्टी, हडि्डयां नदी में फेंकीं, किसने क्या कहा

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काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की गई। आयोजकों ने रोजेदारों को फल और मेवे के साथ चिकन बिरयानी भी परोसी। इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजयुमो ने चिकन बिरयानी के अवशेष गंगा में फेंकने का आरोप लगाया। पूरे मामले को लेकर नेताओं के बयान भी सामने आए हैं।

हिन्दू नेताओं ने दर्ज कराया मामला 

वीडियो में चिकन बिरयानी की बात सामने आते ही भाजपा और हिन्दूवादी संगठन भड़क गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इसके 8 घंटे के भीतर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 

यह था पूरा मामला

काशी में गंगा नदी पर सोमवार शाम एक युवक ने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा। उसने रोजेदारों को गंगा घाट पर बुलाया। यहां एक बड़ी नाव पहले से बुक की गई थी। इसके बाद सभी लोग अस्सी घाट से नमो घाट तक नाव से गए। वहां नाव पर मौजूद रोजेदारों ने पहले नमाज पढ़ी। फिर खजूर और फल खाकर रोजा खोला। दूसरे वीडियो में नाव पर बैठे लोग बड़े भगोने से कुछ निकालकर खाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद वबाल मच गया। 

पूरे मामले को लेकर नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, जानिए किसने क्या कहा 

अखिलेश बोले- पुलिस महकमे को नहीं दी होगी इफ्तारी

उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि आखिर नाव पर इफ्तार क्यों नहीं मना सकते? इस दौरान सपा चीफ ने ये भी कहा कि उन लोगों ने पुलिस की हथेली पर ईदी नहीं रखी होगी। रख देते तो सब सही चलता सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते? डीएम, एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम तो पुलिस नरम। उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की होगी, इसीलिए कार्रवाई हुई। उनका इशारा रिश्वत की तरफ था।

प्रतापगढ़ी बोले- पुलिस मुसलमानों के खिलाफ 

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जहां साल भर में हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं वहां की पुलिस कितनी उतावली बैठी है मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए, युवाओं का एक समूह नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था। बस इतने से किसी छुटभैये नेता की भावना आहत हो गई और उसकी तहरीर पर पुलिस ने 14 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया।

सुप्रिया सुनेत बोली- युवाओं को रिहा करें 

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर भी हमला बोला है। सुप्रिया ने सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बनारस पुलिस इस मुकदमे को तत्काल रद्द करें और गिरफ्तार युवाओं को रिहा करे।
 

हसन बोले- सही नहीं किया, दूसरी जगह किया जा सकता था 

मुरादाबाद के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता डॉ. एसटी हसन ने इस पूरे मामले में युवकों की गलती बताई है। उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अगर यह बनारस के उन घाटों पर किया गया है, जहां गंगा आरती भी होती है, तो यह सही नहीं है। युवकों ने इफ्तार के दौरान हड्डी खाकर उसे वहां फेंका है तो ये और भी गलत है। असल में इफ्तार कहीं भी किया जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि इफ्तार बनारस घाट पर किया जाए, ये किसी दूसरी जगह भी किया जा सकता था।
 

मसूद ने कहा नाले गिराने वालों पर कराइए एफआईआर

गंगा में नाले गिर रहे, उस पर भी FIR कराइए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा- गंगा की पवित्रता बरकरार रखनी चाहिए। यह सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उस पर भी बात कर लीजिए। उस पर भी FIR कराइए न।
 

पवित्रता बरकरार रखनी चाहिए 

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता का एक अलग भाव है। सनातन धर्म में उसे मां का रूप देते हैं। किसी को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। रोजा इफ्तार के लिए एक स्थान विशेष है, क्योंकि उसमें वेज और नॉनवेज दोनों होता है। मां गंगा को पवित्र मानकर लोग उसका आचमन करते हैं। उसके जल को भगवान पर चढ़ाते हैं। इसलिए जो भी भारत में रहता है, सभी को उसकी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए।
 

जाहिल नाव पर कर रहे थे रोजा इफ्तार

बनारस में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन का कहना है कि कुछ जाहिल नाव पर रोजा इफ्तार कर रहे थे। इस्लाम में इसके लिए कहीं जगह नहीं है। इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है। यह कोई सैर या पिकनिक नहीं है। इफ्तार के बाद तुरंत मगरिब की नमाज जरूरी है। इन जाहिलों को इनके घरवालों ने क्या सिखाया है? इस्लाम को बदनाम करने का मौका दिया है। इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। Edited by : Sudhir Sharma
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