बुधवार, 31 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: अयोध्या (उप्र) , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (18:13 IST)

रक्षामंत्री राजनाथ और मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन

मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का किया आरोहण

Chief Minister Yogi Adityanath
- अयोध्या पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत
- राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी ने की जनकल्याण की प्रार्थना
- राम दरबार में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का किया अभिवादन
Uttar Pradesh News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन हनुमान के दर्शन-पूजन किए। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां प्रभु श्रीरामलला मंदिर व राम दरबार में हाजिरी लगाई, विधिवत आरती उतारी तथा मंदिर की परिक्रमा की। मुख्यमंत्री व रक्षा मंत्री ने देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। 
 
प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार सुबह अयोध्या पहुंचे। यहां महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर संकट मोचन के चरणों में शीश झुकाया। यहां से वे सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां प्रभु श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके उपरांत राम दरबार में भी दर्शन-पूजन कर देश-प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की।
 
मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का किया आरोहण  
रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री ने श्रीराम की जयघोष व मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजन कर मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा का आरोहण किया। 
राम दरबार में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का किया अभिवादन
दर्शन-पूजन के पश्चात रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री मंदिर बाहर निकले तो श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम के जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। पूरे परिसर में भक्ति और उत्साह का वातावरण बना रहा।
Edited By : Chetan Gour
Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनी

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनीनागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ को काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदाय 'गला या गर्दन काटने' जैसी वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में कुछ कट्टर तत्व भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले इस संवेदनशील कॉरिडोर को लेकर राजनीति गरमा रहे हैं।

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तार

जापान को पीछे छोड़ भारत बना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इस कारण से मिली अर्थव्यस्था को रफ्तारIndian economy News : नए साल की शुरुआत से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकार के साल के अंत में आए आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई है।

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहा

सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर चेतावनी, एडवाइजरी में सरकार ने क्या कहाकेंद्र सरकार ने ऑनलाइन मंचों विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को आगाह किया कि यदि वे अश्लील, अभद्र, बाल यौन शोषण से जुड़ी और अन्य प्रकार की गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (Meity) ने ये एडवाइजरी सोमवार को जारी की थी।

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातें

कैसे करीब आए अवीवा और रेहान, जानिए प्रियंका गांधी की होने वाली बहू के बारे में खास बातेंRehan Vadra and Aviva Begs engagement: आज यानी 30 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर है कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेयान वाड्रा और अवीवा बेग की सगाई की। हालांकि ‍यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दोनों की शादी कब होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि दोनों करीब 7 साल से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों परिवारों के बीच भी पुराने संबंध बताए जाते हैं।

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमले

Bangladesh Violence : हिन्दू युवक को मुस्लिम दोस्त ने दिनदहाड़े मारी गोली, बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहे अल्पसंख्यकों पर हमलेपड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार जारी है। 29 दिसंबर को देर शाम भी एक हिन्दू युवक की हत्या कर दी गई। दो हफ्तों में यह तीसरी हत्या का मामला है। कुछ दिनों पहले ईशनिंदा के आरोप में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य बजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।

नमो भारत के लिए 2025 : उपलब्धियों, नवाचार और विश्वास का स्वर्णिम वर्ष

नमो भारत के लिए 2025 : उपलब्धियों, नवाचार और विश्वास का स्वर्णिम वर्षनमो भारत सरकार के लिए वर्ष 2025 उपलब्धियों और नवाचारों से भरा ऐतिहासिक वर्ष सिद्ध हुआ है। 2025 की विदाई से पहले ही नमो भारत ने एक और महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करते हुए, परिचालन आरंभ होने के महज़ दो वर्षों के भीतर 2 करोड़ से अधिक कम्यूटर ट्रिप्स का आंकड़ा पार कर लिया। यह उपलब्धि यात्रियों के अटूट विश्वास के साथ-साथ नमो भारत की बढ़ती लोकप्रियता का सशक्त हस्ताक्षर साबित हो रहा है।

दुनिया के इस देश ने किया 2026 का सबसे पहले स्वागत, बारिश के बाद भी भव्य आतिशबाजी

दुनिया के इस देश ने किया 2026 का सबसे पहले स्वागत, बारिश के बाद भी भव्य आतिशबाजीदुनियाभर में नए साल 2026 के स्वागत का आगाज हो चुका है और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड ने एक बार फिर सबसे पहले जश्न की शुरुआत की है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर ने देश की सबसे ऊंची इमारत स्काई टॉवर से की गई भव्य आतिशबाज़ी के साथ वर्ष 2026 का स्वागत किया।

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंका

फरीदाबाद में हैवानियत, लिफ्‍ट दी और 2 घंटे तक लूटी आबरू, खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंकायहां दरिंदगी दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरिंदों ने दरिंदगी की हदें भी पार कर दीं। दौड़ती कार में 2 घंटे तक महिला के साथ दुष्कर्म किया फिर खून से लथपथ पीड़िता को चलती कार से फेंककर भाग गए। अर्द्धनग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी पीड़िता को अस्पताल भिजवाया गया जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने कार का पता कर लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया।

इंदौर में जहरीले पानी ने 8 जिंदगियां तो लील ली, जो जिंदा हैं उनकी सुध लो तो उपकार होगा

इंदौर में जहरीले पानी ने 8 जिंदगियां तो लील ली, जो जिंदा हैं उनकी सुध लो तो उपकार होगाइंदौर के भागीरथपुरा की मेन रोड पर शवों पर फेंकने के बाद बिखरे फूल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां से अब तक 8 अर्थियां निकल चुकी हैं। इंदौर के सफाईकर्मी सड़क साफ करते हैं तो कुछ ही देर में फिर सड़क पर अंतिम यात्रा के फूल बिखरे नजर आते हैं। इंदौर प्रशासन 8 मौतें स्‍वीकार कर चुका है। अगर नगर निगम और जिला प्रशासन अगर जिंदा लोगों की सुध ले लेगा तो इंदौर की जनता पर उपकार होगा।

यति नरसिंहानंद के बयान से मचा बवाल, बोले- अब हिंदू युवा भी बनाएं ISIS जैसा संगठन

यति नरसिंहानंद के बयान से मचा बवाल, बोले- अब हिंदू युवा भी बनाएं ISIS जैसा संगठनYati Narsinghanand Saraswati News : अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद में शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि ने एक वीडियो जारी कर एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। नरसिंहानंद ने हिंदू युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि अब ऐसे संगठनों की जरूरत है, जैसा इराक में ISIS है। नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी कर तलवार के वितरण को एकदम सही बताया।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
