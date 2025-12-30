मंगलवार, 30 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. 2025 proved to be a golden year for labor welfare, employment, and industrial expansion in Uttar Pradesh
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: लखनऊ (उप्र) , मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (20:24 IST)

यूपी में श्रमिक कल्याण, रोजगार और औद्योगिक विस्तार का स्वर्णिम वर्ष साबित हुआ 2025

Chief Minister Yogi Adityanath
- योगी सरकार में 4 श्रम कानूनों से श्रमिकों को मिला मजबूत कवच
- वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था में श्रम विभाग की अहम भूमिका
- रोजगार महाकुंभ 2025 में 16 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी
- मोबाइल मेडिकल यूनिट से 10 हजार श्रमिकों को लाभ का लक्ष्य
- पेपरलेस गवर्नेंस में उत्तर प्रदेश को मिला राष्ट्रीय सम्मान
- 8 वर्षों में दोगुने से अधिक नए कारखाने रजिस्टर्ड
Chief Minister Yogi Adityanath : वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग और श्रमिक कल्याण के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने न केवल श्रमिकों के हितों की रक्षा को नई दिशा दी, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 2025 इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसी वर्ष भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं को अधिसूचित किया गया, जिन्हें श्रमिक हितों की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
 
कारखानों का पंजीकरण दोगुने से भी अधिक
प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि योगी सरकार की नीतियों और सुधारों का प्रत्यक्ष परिणाम यह रहा कि प्रदेश में लगातार बड़ी संख्या में नये कारखानों की स्थापना और पंजीकरण हुआ। बीते आठ वर्षों की तुलना में 2025 तक कारखानों का पंजीकरण दोगुने से भी अधिक हो गया, जिससे रोजगार के नये अवसर सृजित हुए और औद्योगिक वातावरण मजबूत हुआ। विशेष रूप से महिला कर्मकारों के लिए वर्ष 2025 ने नए अवसरों के द्वार खोले और उन्हें अधिक सुरक्षित व सशक्त कार्यपरिस्थितियां उपलब्ध कराईं।
 
ई-कोर्ट व्यवस्था: श्रम न्याय की डिजिटल क्रांति
श्रम अधिनियमों के अंतर्गत लंबित वादों की सुनवाई को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए श्रम विभाग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 26 अगस्त 2025 को “श्रम न्याय सेतु /लेबर ई कोर्ट प्लेटफॉर्म” का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल न केवल पेपरलेस गवर्नेंस का उदाहरण बना, बल्कि इसे 19वें नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स 2025 में पेपरलेस गवर्नेंस चैंपियन श्रेणी में सम्मानित भी किया गया।
रोजगार निदेशालय: युवाओं को अवसरों से जोड़ने का मिशन
प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया। इसके अंतर्गत घरेलू ही नहीं बल्कि विदेशी रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दिया गया। रोजगार संगम पोर्टल से MEA पंजीकृत 5 रिक्रूटमेंट एजेंसियों (RA) को जोड़ा गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट को नई गति मिली। यही नहीं, रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में किया गया, जहां 16,000 से अधिक युवाओं का चयन और प्लेसमेंट हुआ।

1,612 युवाओं को विदेश में रोजगार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके साथ ही 18 दिसंबर 2025 को वाराणसी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी कॉन्क्लेव 2025 में भारत सरकार, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, राजदूतों, रिक्रूटमेंट एजेंसियों और उद्योग संघों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर के साथ एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय रोजगार सुविधा तंत्र का रोडमैप तैयार किया गया।
 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) : स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार
बीमित श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरोग्य मंथन कार्यक्रम 2025 का आयोजन 11 दिसंबर 2025 को कानपुर में किया गया। इस अवसर पर QR कोड इनेबिल्ड ‘माइक्रोसॉफ्ट आरोग्य शक्ति अभियान’ का शुभारंभ, आरोग्य संकल्प पत्र का विमोचन और AAA+ App की शुरुआत की गई।
AAA+ App के माध्यम से अब श्रमिक घर बैठे अपॉइंटमेंट, दवाओं की डिलीवरी और सभी मेडिकल टेस्ट रिकॉर्ड डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, चेन्नई, हैदराबाद और फरीदाबाद के ईएसआईसी प्रीमियर संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिस को उत्तर प्रदेश में लागू करने की पहल भी की गई।
 
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड : श्रमिकों के लिए नई पहल
निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड द्वारा कई नवाचार किए गए। इसके तहत, 23 दिसंबर 2025 को ऑनसाइट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में 10,000 श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश के 18 जनपदों में संचालित अटल आवासीय विद्यालयों की निगरानी हेतु 360 डिग्री लाइव मॉनिटरिंग कमांड सेंटर की स्थापना की गई, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त 2025 को किया। साथ ही, निर्माण स्थलों पर Recognition of Prior Learning (RPL) प्रशिक्षण की शुरुआत की गई, जिससे श्रमिकों के कौशल का प्रमाणन और उन्नयन सुनिश्चित हुआ।
बोर्ड द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना में आर्थिक सहायता बढ़ाते हुए सामान्य विवाह हेतु 65,000 रुपए, अंतरजातीय विवाह हेतु 75,000 रुपए और न्यूनतम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह की स्थिति में 85 हजार रुपए की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया।
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामला

Pakistan को भारत ने लगाई लताड़, पहले अपने गिरेबां में झांके, पढ़िए क्या है पूरा मामलाPakistan News : पाकिस्तान ने क्रिसमस के दौरान में भारत में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं का मुद्दा उठाया था और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताई थी। इस्लामाबाद से जारी एक बयान में कहा गया था कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गहरी चिंता का विषय है। पाकिस्तान को भारत ने तगड़ी लताड़ लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर जिस देश का रिकॉर्ड बेहद खराब है

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घर

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घरभारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) में हिन्दुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या और जलाए जाने की खौफनाक घटना के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। पिरोजपुर में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले का ताजा मामला सामने आया है।

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांग

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांगपूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह RSS और भाजपा के संगठन के साथ पीएम मोदी की तारीफ पर अब अपनी ही पार्टी में घिर गए है। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को दोगला बताते हुए सामंतवाद और ठाकुरवाद का पोषक बताया।

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडक

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडकsilver price crash News : चांदी सोमवार को उस समय औंधे मुंह गिर पड़ी जब उसने ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल को छुआ। इसके कुछ देर बाद ही 1 घंटे में चांदी में 21000 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट आई। MCX पर मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे निवेशक भौंचक्का रह गए।

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?

रेंज बाउंड रहा शेयर बाजार, स्टॉक्स के रिटर्न ने किया निराश, 2026 में क्या पूरी होगी निवेशकों की उम्मीद?Share Market 2025 : 2024 में भारतीय शेयर बाजार ने निवेशकों के जितना रिटर्न दिया 2025 उतना ही निराशाजनक रहा। इस वर्ष विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजारों से जमकर निकासी की। हालांकि घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभालने में पूरा जोर लगा दिया। नतीजतन इंडेक्स तो गिरने के बाद फिर संभल गए लेकिन निवेशकों को भारी नुकसान हुआ।

और भी वीडियो देखें

CM योगी ने दिए दिव्यांगजन विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाने के निर्देश, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

CM योगी ने दिए दिव्यांगजन विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाने के निर्देश, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोरChief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग, के सर्वांगीण सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा, पेंशन, निःशुल्क परिवहन, कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से सरकार का लक्ष्य इन वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करना है। इसी क्रम में योगी सरकार की ओर से दिव्यांग विश्वविद्यालयों को सशक्त बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 की मौत, कई बीमार, महापौर का बड़ा बयान आया सामने

इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 की मौत, कई बीमार, महापौर का बड़ा बयान आया सामनेदेश के सबसे स्वच्छ शहर के तमगे वाले इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक पानी पीने से करीब 70 लोग बीमार हो गए। भागीरथपुरा में चौकी से लगे शौचालय के नीचे मेन लाइन में लीकेज सामने आया है। आशंका है कि इस लीकेज से दूषित पानी, पेयजल की पाइपलाइन में मिला होगा। इसकी मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।

योगी सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को करेगी और सशक्त, महिला सुरक्षा को मिलेगा बल

योगी सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को करेगी और सशक्त, महिला सुरक्षा को मिलेगा बलChief Minister Yogi Adityanath : योगी सरकार आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में मिशन शक्ति अभियान के तहत स्थापित मिशन शक्ति केंद्रों को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने की तैयारी है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेशभर में स्थापित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को अगले वर्ष अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा, जिससे महिला अपराधों की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता सुनिश्चित की जा सके।

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनी

Chicken neck पर बयानबाजी, घटोत्कच और हिडिंबा का उल्लेख कर नागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को क्यों दी चेतावनीनागालैंड के मंत्री टेमजेन इम्ना अलोंग ने भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ‘चिकन नेक’ को काटने की बात करने वाले बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर की जनजातीय समुदाय 'गला या गर्दन काटने' जैसी वास्तविकताओं से भली-भांति परिचित हैं। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में कुछ कट्टर तत्व भारत के पूर्वोत्तर को देश से जोड़ने वाले इस संवेदनशील कॉरिडोर को लेकर राजनीति गरमा रहे हैं।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com