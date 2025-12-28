बिहार में ट्रेन हादसा, 17 बोगियां पटरी से उतरीं, 3 डिब्बे नदी में गिरे

बिहार के जमुई जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ। मीडिया खबरों के मुताबिक शनिवार की देर रात हावड़ा-किऊल रेलखंड पर स्थित सिमुलतला स्टेशन के पास अप लाइन में मालगाड़ी पलट गई। इसके कारण अन्य ट्रेनों का आवागमन ठप रहा। मीडिया खबरों के मुताबिक मालगाड़ी की बोगी टेलवा बाजार के पास बड़ुआ नदी पर स्थित रेलवे ब्रिज के पास पहुंचते ही डीरेल होने लगी।

मीडिया खबरों के मुताबिक मालगाड़ी में सीमेंट लोडेड था। वह आसनसोल से झाझा की तरफ जा रही थी, तभी शनिवार की रात करीब 11.40 बजे अचानक डीरेल हो गई और पलट गई।

इस वजह से काफी देर तक अप और डाउन दोनों ही लाइन में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। इसके साथ ही घटना की सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारियों की टीम, स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई।