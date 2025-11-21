झारखंड का उधवा बना सर्दियों में प्रवासी पक्षियों का बसेरा

Jharkhand News in hindi : झारखंड में साहिबगंज जिले के उधवा गांव में हर साल की तरह इस बार सर्दियां शुरू होते ही विदेशी पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी है। यहां हर वर्ष नवंबर से मार्च के बीच मध्य एशिया व अन्य देशों से बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचते हैं।

झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुविदय कुमार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सर्दियां आ गई हैं और उधवा में हमारे प्यारे पक्षी मेहमान भी! साहिबगंज के सदाबाहर जंगल हर साल उधवा पक्षी अभ्यारण्य में साइबेरिया, यूरोप और अन्य जगहों से आए प्रवासी पक्षियों का स्वागत करते हैं। गंगा नदी की गोद में बसा यह पक्षी अभ्यारण्य झारखण्ड का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक पर्यटन स्थल है।

गौरतलब है कि उधवा की पतौड़ा झील को रामसर साइट के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। यहां हर वर्ष 20,000 से ज्यादा पक्षियों का आगमन होता है। यह पूर्वी भारत का इकलौता पक्षी अभयारण्य भी है। लगभग 155 हैक्टेयर क्षेत्र में फैले पतौड़ा झील में साल भर उधवा नाले के जरिये गंगा नदी का पानी मिलता है।

