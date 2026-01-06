अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सीएम धामी बोले, कोई सबूत हो तो बताए, कोई नहीं बचेगा

Uttarakhand news in hindi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत होगा तो कोई छूटने वाला नहीं है...हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बहन अंकिता के माता-पिता से बात करूंगा और वे बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानून सम्मत आगे बढ़ाएंगे।

सीएम ने कहा कि यह बहुत संवेदनशील प्रकरण है। यह बहुत हृदय विदारक घटना थी़ जैसे ही मुझे इस घटना की सूचना मिली थी हमने तत्काल पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिस स्थान पर उन्होंने बताया वहां से शव को बरामद किया गया।

उन्होंने कहा कि हमने महिला तत्काल IPS अधिकारी के नेतृत्व में SIT कमेटी का गठन किया और SIT ने पूरी जांच की। वह परिवार के लोगों से भी मिली, अन्य लोगों से भी मिली। जिनके पास भी जानकारी थी उन सबसे जानकारी ली गई। CBI जांच के लिए न्यायालय में भी अर्जी लगाई गई। कार्रवाई चली और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई।

राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता-पिता से बात करूंगा और वे बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानून सम्मत आगे बढ़ाएँगे। pic.twitter.com/4Uf7N2tB1g — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) January 6, 2026 सीएम धामी ने कहा कि अब जो ऑडियो सामने आया है उसमें कई लोगों के नाम लिए गए हैं। हमने ऑडियो की जांच के लिए SIT का गठन किया है। जिन लोगों ने ऑडियो में बात की है उनसे भी पुलिस ने बात करने की कोशिश की है। हमने कहा है कि सत्यता आते ही हम सभी प्रकार की जांच के लिए तैयार है। कहीं भी कोई दोषी होगा तो वह छूटने वाला नहीं है, चाहे वह कोई भी हो।

उत्तराखंड सीएम ने कहा कि राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते संबंधित प्रकरण में बहन अंकिता के माता-पिता से बात करूंगा और वे बेटी के न्याय के लिए जो भी चाहेंगे उसे कानून सम्मत आगे बढ़ाएंगे।

उन्होंने कहा कि एक ऑडियो के आधार पर राज्य में इतना बड़ा बवंडर किया जा रहा है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत होगा तो कोई छूटने वाला नहीं है...हम हर प्रकार की जांच के लिए तैयार हैं।

