पंजाब में स्कूलों को बम की धमकी, बच्चों को निकाला बाहर, इलाके में दहशत

Threats to blow up schools with bombs : पंजाब के मोगा और अमृतसर के स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। धमकी भरा ईमेल किसी आतंकी संगठन के नाम से भेजा गया है, जिसमें स्कूलों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। पुलिस और स्टाफ द्वारा स्कूलों को खाली करवा लिया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और स्कूल परिसरों की गहन जांच शुरू कर दी।





धमकी के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। पुलिस और स्टाफ द्वारा स्कूलों को खाली करवा लिया गया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और स्कूल परिसरों की गहन जांच शुरू कर दी।





गौरतलब है कि बीते महीने भी अमृतसर के कई स्कूलों को इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। दोबारा मिली धमकी ने अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है।

Edited By : Chetan Gour