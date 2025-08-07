गुरुवार, 7 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. BJP leader on Trump Tariff, Modi will correct everything
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: ओंगोल , गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (14:10 IST)

ट्रंप टैरिफ पर भाजपा नेता बोले, मोदी सब ठीक कर देंगे

pvn madhav
BJP leader on Trump Tariff : आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पी वी एन माधव ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए ऊंचे शुल्क से उनके अपने देश को ही ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बहुत समझदारी से सभी समस्याओं का समाधान कर लेंगे।
 
माधव की यह टिप्पणी ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आई है। ट्रंप की घोषणा से कुल शुल्क बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। यह कदम रूस से तेल की खरीद जारी रखने के भारत के फैसले के जवाब में उठाया गया।
 
‘चाय पर चर्चा’ कार्यक्रम के तहत ओंगोल में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत देश व्यापक विकास हासिल कर सकता है।
 
माधव ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से अमेरिका को अधिक नुकसान होने की संभावना है। भारत को कुछ अस्थायी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देश ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत व्यापक विकास हासिल करेगा।
 
भाजपा नेता ने कहा कि विश्व में लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी अपनी समझदारी से सभी समस्याएं सुलझा देंगे। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका के कारण भारत को कोई नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी घटनाएं बड़े बदलाव की ओर ले जाती हैं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डर

Dharali : क्या है कल्पकेदार शिव मंदिर की कहानी, धराली आपदा में फिर धरती में समाया, कितना पुराना, लोगों में क्यों अनहोनी का डरWhat is the mystery of Kalpa Kedar : धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बीच एक रहस्यमयी कहानी सामने आई है। रौद्र रूप में आए मलबे में ऐतिहासिक शिव मंदिर भी दब गया है। इस मंदिर का नाम कल्प केदार है। इसे लेकर कई तरह की कहानियां सामने आई हैं। मंदिर का वास्तु शिल्प केदारनाथ धाम की तरह है।

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदम

सेविंग अकाउंट्‍स में नॉमिनी के दावा निपटान के लिए RBI उठाने जा रहा यह बड़ा कदमभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को बताया कि वह जमा खाता या सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी के दावे के निपटान के लिए मानक प्रक्रिया बनाने के लिए जल्द ही नियम जारी करेगा। जमा खातों और सेफ डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी का प्रावधान इसलिए है कि ग्राहक की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को दावा निपटान या सामान लेने में कम से कम परेशानी हो।

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभ

रेल यात्रियों के लिए सिर्फ 45 पैसे में बीमा, ऐसे मिलेगा 10 लाख रुपए तक का लाभInsurance for railway passengers for 45 paise: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को कहा कि यात्री ई-टिकट खरीदते समय सभी करों सहित 45 पैसे का प्रीमियम देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। लोकसभा में रेल यात्रा बीमा से संबंधित प्रश्नों के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि सभी यात्री ऑनलाइन या आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कर सकते हैं।

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...

सिद्धू मूसेवाला की प्रतिमा पर लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, दिवंगत सिंगर की मां बोलीं- हमारी आत्मा पर जख्म है...दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वह आज भी जिंदा है। हाल ही में हरियाणा के डबवाली में स्थापित सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति पर लॉरेंस गैंग ने फायरिंग की। सिद्धू मूसेवाला की ये मूर्ति जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने पिछले साल ही स्थापित की थी।

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाह

WhatsApp का नया सुरक्षा फीचर, अनजान ग्रुप में जोड़ने पर करेगा आगाहWhatsapp's new security feature: त्वरित संदेश मंच व्हॉट्सएप (WhatsApp) ने एक नया 'सेफ्टी ओवरव्यू' (Safety Overview) फीचर पेश किया है, जो उपयोगकर्ताओं को उन ग्रुप (Group) के बारे में सतर्क करेगा जिनमें उन्हें किसी अनजान व्यक्ति ने जोड़ा है। व्हॉट्सएप ने एक बयान में कहा कि इस टूल के जरिए उपयोगकर्ता को संबंधित ग्रुप के बारे में अहम जानकारी और सुरक्षित बने रहने से जुड़े सुझाव भी मिलेंगे।

और भी वीडियो देखें

मध्यप्रदेश में स्टांप ड्यूटी की मार, एफिडेविट के लिए 200 और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए 5 हजार हुई स्टांप ड्यूटी

मध्यप्रदेश में स्टांप ड्यूटी की मार, एफिडेविट के लिए 200 और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट के लिए 5 हजार हुई स्टांप ड्यूटीमध्यप्रदेश में महंगाई से जूझ रही जनता को अब शपथपत्र, पावर ऑफ एटॉनी, एग्रीमेंट, दान पत्र जैसे 12 दस्तावेजों के ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। सरकार ने भारतीय स्टांप (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 के तहत कई कागजी प्रोसेस पर लगने वाला शुल्क को 100 फीसदी से लेकर 400 फीसदी तक बढ़ा दिया है। बुधवार को विधानसभा से भारतीय स्टाम्ग (मत्र संशोधन), जीएसटी (संशोधन), रजिस्ट्रीकरण (मत्र संशोधन) और भारतीय स्टाम्प (मप्र द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित कर दिए गए।

अब ट्रंप ने दी कम्प्यूटर चिप्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी

अब ट्रंप ने दी कम्प्यूटर चिप्स पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी100 percent tariff on computer chips: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार को कहा कि वह कम्प्यूटर चिप्स (computer chips) पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका में डिजिटल युग (digital age) को गति देने वाले प्रोसेसर पर निर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों और दूसरे जरूरी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।

यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

यूपी में गंगा, यमुना और शारदा समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपरWater level of rivers in UP is above danger mark: उत्तरप्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित जलग्रहण क्षेत्र में व्यापक वर्षा होने से गंगा, यमुना और शारदा (Ganga, Yamuna and Sharda rivers ) समेत राज्य की अनेक प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को गंगा नदी कछला पुल (बदायूं), गाजीपुर, छतनाग और फाफामऊ (Prayagraj), बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर है।

उधमपुर में बड़ा हादसा, CRPF का वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत

उधमपुर में बड़ा हादसा, CRPF का वाहन खाई में गिरा, 3 की मौतUdhampur accident news : जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार को एक भीषण हादसा हुआा सीआरपीएफ का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया जिससे कम से कम 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई और 12 अन्य घायल हो गए।

दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा 50000 क्यूसेक पानी

दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा 50000 क्यूसेक पानीYamuna above warning mark in Delhi: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार को 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर को पार कर पुराने रेलवे पुल पर 204.88 मीटर तक पहुंच गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार संभावित बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को लेकर सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर था। हथिनीकुंड बैराज से 50,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदार

Motorola का सस्ता स्मार्टफोन Moto G86 Power, जानिए कितना दमदारमोटोरोला ने बजट सेगमेंट में नया स्मार्टफोन 'मोटो G86 पावर' (Moto G86 Power) भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन मोटो AI से लैस है। कंपनी ने इसे पावर टू डू ऑल यानी सबकुछ करने में सक्षम टैगलाइन दे रही है। स्मार्टफोन में 6720mAh की बैटरी दी गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com