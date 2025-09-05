Onam wishes 2025: खुशियों और समृद्धि का त्योहार ओणम, अपनों को भेजें ये 10 सबसे खास और सुंदर शुभकामनाएं

Happy Onam 2025 : ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार राजा महाबलि की वापसी और फसल कटाई का प्रतीक है। दस दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का सबसे खास दिन थिरुवोणम है। यह दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा महाबलि के पृथ्वी पर आगमन की याद दिलाता है। आइए इस खुशियों और समृद्धि के त्योहार ओणम पर अपनों को सेंड करें ये खास शुभकामना संदेश...। यहां पढ़ें...ALSO READ: 2025 में ओणम कब है, जानें शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और इतिहास

यहां ओणम 2025 के लिए 10 सबसे खास और सुंदर शुभकामनाएं दी गई हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों को भेज सकते हैं।

ओणम 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

1. आपको और आपके परिवार को

ओणम की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

यह त्योहार आपके जीवन में खुशियां,

समृद्धि और शांति लाए।

2. ओणम का यह पावन पर्व

आपके जीवन को नई रोशनी से भर दे।

खुशियों की बहार आए और

हर सपना सच हो। हैप्पी ओणम!

3. राजा महाबलि आपके जीवन में सुख,

शांति और समृद्धि लेकर आएं।

ओणम के इस शुभ अवसर पर

आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं।

4. फूलों की रंगोली,

स्वादिष्ट सद्या और नौका दौड़ के साथ,

ओणम का यह त्योहार

आपके जीवन को खुशियों से भर दे। शुभ ओणम!

5. ओणम का हर दिन आपके लिए खास हो।

आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों

और घर में हमेशा सुख-समृद्धि बनी रहे।

ओणम की शुभकामनाएं!

6. इस ओणम, पुरानी यादें ताजा करें,

नए पल बनाएं

और अपनों के साथ खुशियां मनाएं।

आपको और आपके परिवार को ओणम की बधाई!

7. जैसे पूकलम के रंग जीवन में बहार लाते हैं,

वैसे ही यह ओणम आपके जीवन में

खुशियों के नए रंग भर दे।

हैप्पी ओणम 2025!

8. ओणम का यह पवित्र त्योहार

आपके और आपके परिवार के लिए

आनंद और खुशी लेकर आए।

ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं!

9. आपके जीवन का हर पल

ओणम के सद्या जैसा स्वादिष्ट

और खुशियों से भरा हो।

ओणम की बहुत-बहुत बधाई!

10. ओणम के इस शुभ अवसर पर

मेरी यही कामना है कि राजा महाबलि

आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।

ओणम की शुभकामनाएं!