शनिवार, 23 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. guru-pradosh-vrat-2026-mahatva-benefits
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : शनिवार, 23 मई 2026 (15:12 IST)

Guru Pradosh Vrat 2026: शिव और देवगुरु की बरसेगी असीम कृपा! जानें गुरु प्रदोष व्रत का महत्व और चमत्कारी लाभ

In the image: a Shivling, Lord Shiva, and the planet Jupiter in the background.
Guru Pradosh 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत को महादेव की कृपा पाने का सबसे अचूक दिन माना गया है। चंद्र मास के दोनों पक्षों (शुक्ल और कृष्ण पक्ष) की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। जब त्रयोदशी तिथि का मिलाप प्रदोष काल (सूर्यास्त के ठीक बाद का समय) से होता है, तो वह समय शिव साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। वर्ष 2026 में जब यह पावन व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है, तो इसे 'गुरु प्रदोष' या 'बृहस्पति प्रदोष' के नाम से जाना जाता है। आइए इसे अलग-अलग श्रेणियों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं।

1. गुरु प्रदोष व्रत का आध्यात्मिक महत्व

शिव और गुरु का मिलन: यह दिन भगवान भोलेनाथ को तो अत्यंत प्रिय है ही, साथ ही देवगुरु बृहस्पति से संबंधित होने के कारण इसका महत्व दोगुना हो जाता है।
आध्यात्मिक उन्नति: जो साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत धर्मज्ञान और आत्मिक शांति की प्राप्ति कराने वाला माना गया है।
 

2. जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलता है लाभ

ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को कई मुख्य विषयों का कारक माना गया है। इसलिए गुरु प्रदोष का व्रत करने से साधक को निम्नलिखित क्षेत्रों में सीधे तौर पर उन्नति मिलती है:
 
शिक्षा और ज्ञान: बुद्धि प्रखर होती है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
धन और सुख-समृद्धि: जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है और संपन्नता आती है।
विवाह और संतान सुख: जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं या जो संतान सुख से वंचित हैं, उनके लिए यह व्रत वरदान साबित होता है।
पारिवारिक रिश्ते: कुंडली में गुरु मजबूत होने से पिता, बड़े भाई और शिक्षकों के साथ संबंध मधुर और मजबूत होते हैं।

3. किन लोगों के लिए यह व्रत है सबसे विशेष?

यूं तो यह व्रत हर कोई रख सकता है, लेकिन कुछ विशेष वर्ग के लोगों के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है:
विद्यार्थियों के लिए: परीक्षा में सफलता, एकाग्रता और उच्च शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए छात्रों को यह व्रत जरूर करना चाहिए।
आध्यात्मिक साधकों के लिए: जो लोग प्रभु भक्ति, ध्यान, जप-तप और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन ऊर्जा से भरा होता है।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातें

अधिकमास 2026: क्यों माना जाता है सबसे पवित्र महीना? जानें पूजा विधि, मंत्र और 6 खास बातेंप्रत्येक तीसरे साल अधिकमास का संयोग बनता है। इस मास को पुरुषोत्तम माह भी कहते हैं। साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास (पुरुषोत्तम मास) का योग बन रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब एक ही चंद्र मास दो बार आता है, तो पहले वाले को 'अधिकमास' और दूसरे को 'शुद्ध' या 'निज' मास कहा जाता है। यहां ज्येष्ठ अधिकमास 2026 की तिथियां और इस दौरान पालन किए जाने वाले नियम दिए गए हैं। 17 मई 2026 (रविवार) से 15 जून 2026 (सोमवार) तक अधिकमास रहेगा। चलिए जानते हैं इस माह की 6 खास बातें।

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tips

वास्तु टिप्स: खुशहाल घर और खुशहाल जीवन के 10 सरल उपाय vastu tipsVastu Shastra n Happy Home Tips: खुशहाल घर ही खुशहाल जीवन की नींव है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की ऊर्जा हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डालती है। यहां खुशहाल घर बनाए रखने और खुशहाल जीवन के लिए 10 सबसे सरल और प्रभावी वास्तु उपाय दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से अपना सकते हैं...

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफल

सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश से बदलेंगे वैश्विक हालात? जानें भविष्यफलज्योतिषीय कैलेंडर में 15 मई 2026, शुक्रवार का दिन बेहद खास होने वाला है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपने मेष राशि के सफर को विराम देकर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिसे 'वृषभ संक्रांति' के नाम से जाना जाता है।

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफल

सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश, जानें मेष से मीन तक किसे मिलेगा लाभ, राशिफलज्योतिष की दुनिया में सूर्य का राशि परिवर्तन महज एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा बदलने का संकेत है। 15 मई 2026, शुक्रवार की सुबह 06:00 बजे जब ग्रहों के राजा सूर्य अपनी उच्च राशि मेष को छोड़कर शुक्र की प्रिय राशि वृषभ में कदम रखेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का मिजाज बदल जाएगा। 15 जून तक सूर्य यहीं रहकर हमारे आर्थिक फैसलों, पारिवारिक रिश्तों और आत्मविश्वास को नई दिशा देंगे। आइए जानते हैं, इस 'सौर-क्रांति' का आपकी राशि पर क्या असर होने वाला है।

घर में रात में चमगादढ़ घुसने के हैं 6 कारण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज, तुरंत बरतें ये सावधानियां

घर में रात में चमगादढ़ घुसने के हैं 6 कारण, भूलकर भी न करें नजरअंदाज, तुरंत बरतें ये सावधानियांघर में अचानक चमगादड़ का आ जाना थोड़ा डरावना या अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे आमतौर पर धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारण होते हैं। यहां कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि चमगादड़ आपके घर में क्यों घुस आते हैं।

और भी वीडियो देखें

24 May Birthday: आपको 24 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 May Birthday: आपको 24 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मई 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 24 May 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 मई, 2026 का विशेष...

Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताह

Weekly Horoscope May 25 to 31: साप्ताहिक राशिफल 2026, हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है नया सप्ताहHoroscope May 25 to May 31 2026: इस सप्ताह आपको बिजनेस में लंबी अवधि के निवेश से लाभ होगा। नियमित व्यायाम से सेहत बेहतर रहेगी। यात्रा में थोड़ी देरी हो सकती है। प्रेम जीवन में निरंतर प्रयास से रिश्ता मजबूत होगा। ध्यान और एकाग्रता आपको काम में आगे बढ़ाएगी...

Bakrid 2026: मुस्लिम लोग बकरीद क्यों मनाते हैं?

Bakrid 2026: मुस्लिम लोग बकरीद क्यों मनाते हैं?Bakrid importance in Islam: मुस्लिम समाज में बकरीद जिसे ईदुल-अज़हा या ईद-उल-जुहा भी कहा जाता है। यह अल्लाह के प्रति अपनी आस्था, समर्पण और उनके हुक्म के आगे खुद को पूरी तरह समर्पित करने की याद में मनाया जाता है। यह त्योहार इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने 'ज़िलहिज्जा' में मनाया जाता है और हज (Hajj) के समय के आसपास आता है।

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीर

शनि-केतु का बड़ा खेल: 25 नवंबर तक इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कर्मफल दाता, बदल जाएगी तकदीरज्योतिष शास्त्र में शनि और केतु के षडाष्टक योग को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उग्र और क्रूर ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव में होते हैं। लेकिन 25 नवंबर 2026 तक का समय सभी के लिए बुरा नहीं है। इस बार यह योग 5 भाग्यशाली राशियों की सोई हुई किस्मत को जगाने आ रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com