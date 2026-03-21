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Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 21 मार्च 2026 (17:58 IST)

दुर्गा महाअष्टमी 2026: सौभाग्य और सिद्धि पाने के 8 चमत्कारी उपाय, जरूर आजमाएं

chaitra navratri mata durga
Durga Ashtami 2026: महाअष्टमी यानी शक्ति की साधना का वह शिखर, जब माँ महागौरी अपनी धवल आभा से भक्तों के जीवन के सारे संताप हर लेती हैं। चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय, दुर्गा अष्टमी का दिन हर सनातनी घर के लिए उत्सव का केंद्र होता है। यदि आप इस विशेष तिथि पर माता की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो यहाँ 8 आध्यात्मिक और शुभ कार्यों की सूची दी गई है, जिन्हें नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया है।
 

1. पावन हवन: श्रद्धा की आहुति

अष्टमी का दिन संकल्पों की पूर्णता का होता है। इस दिन पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर हवन करना न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि आपके व्रत और साधना को पूर्णता प्रदान करता है। 'स्वाहा' के साथ दी गई हर आहुति आपकी प्रार्थना को सीधे देवलोक तक पहुँचाती है।
 

2. कन्या पूजन: साक्षात शक्ति का सत्कार

नौ नन्हीं कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उन्हें आदर सहित भोजन कराएं। भोजन के उपरांत उन्हें लाल रंग के उपहार और छोटे से पर्स में दक्षिणा रखकर भेंट करें। याद रहे, इन कन्याओं की मुस्कान ही आपकी पूजा की सफलता है।
 

3. संधि पूजा: दो तिथियों का मिलन

अष्टमी के समापन और नवमी के आगमन के संधि काल में की जाने वाली 'संधि पूजा' तंत्र और भक्ति मार्ग में अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। इस समय की गई आरती और प्रार्थना सोए हुए भाग्य को जगाने की क्षमता रखती है।
 

4. लाल चुनरी और पंचमेवा का अर्पण

सौभाग्य की वृद्धि के लिए माता को चमकदार लाल चुनरी ओढ़ाएं। विशेष कृपा के लिए चुनरी में 5 प्रकार के सूखे मेवे (पंचमेवा) बांधकर अर्पित करें। यह माता के प्रति आपके समर्पण का प्रतीक है।
 

5. लाल ध्वज: विजय का प्रतीक

अपनी आस्था का परचम लहराने के लिए किसी देवी मंदिर के गुंबद पर लाल रंग की ध्वजा चढ़ाएं। यह कार्य आपके जीवन में विजय और यश का मार्ग प्रशस्त करता है।
 

6. विशेष नैवेद्य: मिठास भरा भोग

अष्टमी के दिन माता को मालपुए और केसरिया खीर का भोग लगाएं। इसके अतिरिक्त, एक लाल चुनरी में मखाने, बताशे और एक सिक्का रखकर माता के चरणों में अर्पित करना दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है।
 

7. शनि दोष से मुक्ति का कवच

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अष्टमी और नवमी तिथि पर देवी की आराधना शनि के दुष्प्रभावों को शांत करती है। यदि आप ढैय्या या साढ़ेसाती से जूझ रहे हैं, तो माँ महागौरी की शरण में जाना सबसे सुरक्षित कवच है।
 

8. सुहाग सामग्री का दान: अखंड सौभाग्य

इस दिन किसी सुहागिन स्त्री को चांदी की बिछिया, पायल, कुमकुम की डिबिया और श्रृंगार का सामान भेंट करें। दूसरों के सुहाग की मंगल कामना करना आपके स्वयं के वैवाहिक जीवन में खुशहाली और लंबी आयु लेकर आता है।
 
विशेष टिप: अष्टमी के दिन 'महागौरी' का ध्यान करते समय सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ और मन को शांति देने वाला होता है।
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