रविवार, 21 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 26 जून 2025 (11:46 IST)

कब से शुरू होगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि, क्या है इसकी पूजा का मुहूर्त

Gupt Navratri 2025: 16 जून 2025 से आषाढ़ माह प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी। इसे आषाढ़ नवरात्रि भी कहते हैं। यह नवरात्रि में गुप्त विद्याओं के लिए गुप्त साधनाएं की जाती है। इस बार यह नवरात्रि 26 जून 2025 गुरुवार से प्रारंभ होकर 04 जुलाई शुक्रवार को समाप्त होगी। आओ जानते हैं घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त। बता दें कि वर्षभर में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी पड़ती हैं। एक माघ मास में गुप्त नवरात्रि और दूसरी आषाढ़ माह की के गुप्त नवरात्रि।
 
प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ- 25 जून 2025 को दोपहर 04:00 बजे से।
प्रतिपदा तिथि समाप्त- 26 जून 2025 को दोपहर 01:24 बजे तक।
उदयातिथि के अनुसार 26 जून 2025 को करें घट स्थापना।
घटस्थापना मुहूर्त- प्रात: 05:25 से 06:58 तक।
घटस्थापना अभिजित मुहूर्त- सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक।
 
गुप्त नवरात्रि का महत्व : यह नवरात्रि तंत्र-मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। इस दौरान मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। इस नवरात्रि में किए गए कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि तांत्रिक सिद्धियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
 
गुप्त नवरात्रि सरल पूजा विधि :
- गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
- पूजा स्थल को साफ करें।
- फिर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
- मां दुर्गा को फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें।
- मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें।
- दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
- अंत में आरती करें 
- और मां दुर्गा से अपनी मनोकामनाएं कहें।
Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिर

Navratri 2025: माता के इस मंदिर में चढ़ता है 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त, जानिए कौन सा है मंदिरDurga mandir bansgaon: गोरखपुर जिले के बांसगांव में स्थित दुर्गा मंदिर अपनी अनोखी धार्मिक परंपराओं के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। यह मंदिर न केवल भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि यहां की विशेष परंपरा, जिसमें माता को खून चढ़ाकर उनकी कृपा प्राप्त की जाती है, इसे और भी अद्वितीय बनाती है। यह परंपरा क्षत्रियों के श्रीनेत वंश के लोगों द्वारा निभाई जाती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में सच्चे मन से सिर झुकाने वाले हर व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है। इस परंपरा के अंतर्गत 12 दिन के नवजात से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक का रक्त चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि जिन नवजातों के ललाट से रक्त चढ़ाया जाता है, वे मां दुर्गा की कृपा से प्राप्त हुए होते हैं।

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारण

Navratri 2025: क्यों दुर्गा की मूर्ति के लिए वैश्यालय के आंगन से भीख मांगकर लाई जाती है मिट्टी, जानिए इस परंपरा का कारणwhy goddess durga idol make from the soil of prostitutes courtyard: भारत में दुर्गा पूजा एक प्रमुख त्योहार है, जिसमें देवी दुर्गा की प्रतिमाएं पूरी श्रद्धा के साथ बनाई जाती हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कई पवित्र सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक है वैश्यालय के आंगन की मिट्टी। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं कि इस रहस्यमयी परंपरा के पीछे क्या कारण है और क्यों इस मिट्टी को इतना पवित्र माना जाता है।

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?

Solar Eclipse 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान क्या श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं या नहीं?Surya grahan par tarpan kare ya nahi: क्या सूर्य ग्रहण के दौरान श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं? हां, बिल्कुल। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और सर्वपितृ अमावस्या का एक साथ होना श्राद्ध कर्म के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दुर्लभ संयोग के दौरान किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी होता है। चूंकि सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 रविवार की रात में है, इसलिए इस शुभ दिन दोपहर या अपराह्न काल में तर्पण करना बिल्कुल सही और लाभकारी होगा।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियम

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के चमत्कारिक फायदे और नियमShardiya navratri 2025: नवरात्रि में अखंड ज्योति (अखंड दीपक) जलाना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक प्रभावी साधन है। चूंकि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संयोग है, इसके अगले दिन (22 सितंबर) से शुरू होने वाली नवरात्रि विशेष रूप से शक्तिशाली होगी। अखंड ज्योति जलाने से पितृ दोष और ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, और मां दुर्गा की कृपा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यह समय अखंड ज्योति जलाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नीचे इसके फायदे और नियम विस्तार से दिए गए हैं।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि की तिथियों की लिस्ट, अष्टमी और नवमी कब जानेंSharadiya Navratri Date List 2025: वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। अष्‍टमी तिथि 30 सितंबर को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी जबकि 2 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व रहेगा। इस बार दक्षिण के पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 24 और 25 को रहेगी अर्थात तृतीया तिथि 2 दिन रहेगी जबकि उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 25 और 26 सितंबर अर्थात दो दिन रहेगी। ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचन विद्वान पंडित सुरेंद्र बिल्लोरेजी के अनुसार तृतीया तिथि दो है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 सितंबर, 2025)Today 21 September 2025 horoscope in Hindi : माह का पहला दिन, 21 सितंबर 2025, रविवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

सूर्य ग्रहण कब लगने और सूतककाल का समय क्या है, कहां आएगा नजर, 12 राशियों पर प्रभाव, देश दुनिया में हलचल

सूर्य ग्रहण कब लगने और सूतककाल का समय क्या है, कहां आएगा नजर, 12 राशियों पर प्रभाव, देश दुनिया में हलचलSolar eclipse surya grahan 2025 in india date and time: 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन भारतीय समयानुसार रात्रि 10:59 पर सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा जो 03:23 मिनट पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, यानि 21 को दोपहर 11 बजे बाद सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इस ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड पर रहेगा। 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए शुभ, 3 के लिए अशुभ और बाकी 5 के लिए मिलाजुला असर रहेगा।

21 September Birthday: आपको 21 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

21 September Birthday: आपको 21 सितंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!21 September Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर कलश और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर कलश और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधिShardiya navratri 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होगा जो 1 अक्टूबर नवमी तिथि के दिन समाप्त होगा। 2 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा है। नवरा‍त्रि के प्रथम दिन दुर्गा प्रतिमा स्थापना के पहले शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और घट स्थापना होगी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 सितंबर, 2025: रविवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 21 September 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है सितंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...
