क्या नीतीश कुमार को भारत रत्न देंगे पीएम मोदी?

Nitish Kumar news in hindi : बिहार से एक बार फिर नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठने लगी है। जीतनराम मांझी से लेकर बिजेंद्र प्रसाद यादव तक कई दिग्गज राजनीतिज्ञों ने पीएम मोदी से नीतीश को भारत रत्न देने की अपील की है। केसी त्यागी ने तो इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। हालांकि जेडीयू ने अपने ही नेता के बयान से कन्नी काट ली हैं।

पत्र में त्यागी ने लिखा है कि नीतीश कुमार जैसे पिछले साल चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इस उपाधि के पूरी तरह हकदार हैं।

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि त्याग के इस पत्र से पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई संबंध नहीं है। वह पार्टी के साथ है या नहीं, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भी पता नहीं है। इसलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए बयान के तौर पर लेना चाहिए।

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अपने फैसलों से सबको चौंकाने के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने का फैसला करके सबको चौंका देंगे।

बिहार के मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान 'नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाने वाले सवाल पर कहा, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है इस पर हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो बोल है उसमें कोई बुरी राय थोड़ी है।

