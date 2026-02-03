Weather Update : पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, शीतलहर और कोहरे का कहर, फिर कड़ाके की पड़ी ठंड

Weather Update News : देश में इस मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश, शीतलहर, कोहरे और कंपकंपाती ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर और घाटी के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। दिल्ली में सोमवार को हुए कोहरे के बाद आज राजधानी में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से तापमान में हल्की गिरावट भी आ सकती है।





मौसम विभाग ने कल राजधानी में हल्का कोहरा पड़ने की भी संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में कई जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ये दौर जारी रहेगा और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्‍तर प्रदेश और बिहार भले ही एक-दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन दोनों राज्यों का मौसम एक जैसा नहीं है।

मौसम विभाग ने कल राजधानी में हल्का कोहरा पड़ने की भी संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में कई जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ये दौर जारी रहेगा और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। उत्‍तर प्रदेश और बिहार भले ही एक-दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन दोनों राज्यों का मौसम एक जैसा नहीं है।

इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। पहलगाम और कुलगाम में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के भिंड, गुना, विदिशा, सतना, पन्ना, सागर, राजगढ़, अशोकनगर, दमोह और रीवा जिलों में बारिश और तेज हवा की संभावना है।

Edited By : Chetan Gour