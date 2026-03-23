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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली/तेहरान , सोमवार, 23 मार्च 2026 (08:32 IST)

हार्मूज को पूरी तरह बंद करेगा ईरान, असम में भाजपा को बड़ा झटका, 23 मार्च की बड़ी खबरें

strait of hormuz
Top News 23 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के 24वें दिन भी दोनों ओर से भीषण बमबारी जारी है। इस बीच दुनिया में तेल संकट गहराता नजर आ रहा है। ईरान ने हार्मूज पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है तो ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर के पार पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल सप्लाय बनाए रखने के लिए हाईलेवल मीटिंग की। असम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है तो दिल्ली में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 23 मार्च की बड़ी खबरें:
 

पूरी तरह बंद होगा होर्मुज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज को 48 घंटे में खोलने की धमकी पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया, तो रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल और खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे पर भी हमले की धमकी दी है।
 

ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर पार

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी महायुद्ध की वजह से एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 112 डॉलर के पार पहुंच गई। WTI क्रूड भी 98.68 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इंडियन बास्केट में भी आज क्रूड के दाम 156.3 डॉलर प्रति बैरल हो गए। ALSO READ: ईरान-इजराइल युद्ध से तेल संकट गहराया, ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर पार
 

प्रधानमंत्री मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग

दुनियाभर में चल रही गैस और तेल की कमी से निजात पाने और तेल के स्टॉक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने अधिकारिक आवास पर एक हाईलेवल बैठक की। इसमें ऊर्जा, पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा की गई। बैठक में भारत में गैस और तेल की आपूर्ति को सही तरीके से बनाए रखने पर जोर दिया गया। संकट से निपटने के लिए विशेष समूह बनाने भी का फैसला लिया गया। ALSO READ: मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार अलर्ट मोड में, प्रधानमंत्री मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग, ऊर्जा आपूर्ति समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

असम में भाजपा को बड़ा झटका

असम में भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब हिमंता सरकार में मंत्री नंदिता गरलोसा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गरलोसा विधानसभा चुनाव में दीमा हसाओ जिले की हाफलोंग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी।
 

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से 

आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। विधायक शिखा रॉय लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा दिल्ली का बजट।
edited by : Nrapendra Gupta 
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मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार अलर्ट मोड में, प्रधानमंत्री मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग, ऊर्जा आपूर्ति समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार अलर्ट मोड में, प्रधानमंत्री मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग, ऊर्जा आपूर्ति समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चाAmidst Middle East crisis PM Modi held high level meeting : मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार अलर्ट मोड में है। दुनियाभर में चल रही गैस और तेल की कमी से निजात पाने और तेल के स्टॉक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने अधिकारिक आवास पर एक हाईलेवल बैठक की। खबरों के अनुसार, उच्चस्तरीय बैठक में ऊर्जा, पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक क्षेत्रों की समीक्षा की गई। देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत में गैस और तेल की आपूर्ति को सही तरीके से बनाए रखना रहा।

दुश्मनों को छोड़ सबके लिए खुला है होर्मुज.. झुकने वाले नहीं हैं हम.. ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार

दुश्मनों को छोड़ सबके लिए खुला है होर्मुज.. झुकने वाले नहीं हैं हम.. ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवारIran's Counterattack to Trump's Warning : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रविवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने 48 घंटे के भीतर Strait of Hormuz को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप की इस चेतावनी पर अब ईरान ने भी बड़ा बयान दिया है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि यह समुद्री रास्ता केवल ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान के लिए यह जंग अब अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह झुकने वाला नहीं है।

ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी पर अब ईरान ने कसा तंज, कहा- आप तो ईरान के लोगों को आजादी दिलाने आए थे...

ट्रंप की 48 घंटे वाली धमकी पर अब ईरान ने कसा तंज, कहा- आप तो ईरान के लोगों को आजादी दिलाने आए थे...Iran Taunts Trump Over His Threat : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रविवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने 48 घंटे के भीतर Strait of Hormuz को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप की इस धमकी पर अब ईरान ने भी तंज कसा है। तेहरान के मिलिट्री मीडिया के एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा है कि हमें तो लगा था कि आप हमारे देश के लोगों की आजादी के लिए लड़ने आए हैं, लेकिन अब आप होर्मुज को आजाद कराने की कोशिश में जुट गए हैं?

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Hormuz के पास Iran का खतरनाक प्लान! Qeshm Island बना अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, दुनिया की तेल सप्लाई पर बढ़ा खतराफारस की खाड़ी के बीच स्थित केश्म द्वीप (Qeshm Island) कभी व्यापार और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध शांत द्वीप था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ईरान ने इसे एक बड़े सैन्य अड्डे में बदल दिया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस द्वीप को अब मिसाइल रक्षा प्रणाली, भूमिगत ठिकानों और आधुनिक सैन्य सुविधाओं से मजबूत किया गया है, जिससे यह ईरान की क्षेत्रीय सैन्य रणनीति का अहम केंद्र बन गया है।

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48 घंटे में Hormuz Strait खोलो वरना पावर प्लांट कर देंगे तबाह, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, तेल संकट से दुनिया में हड़कंपअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने रविवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने 48 घंटे के भीतर Strait of Hormuz को नहीं खोला, तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी।

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लापरवाही की आग में जलकर ‘खाक’ हुआ इंदौर फायर सिस्‍टम, नगर निगम ने भी अपने जैसी बदहाल की फायर सर्विस

लापरवाही की आग में जलकर ‘खाक’ हुआ इंदौर फायर सिस्‍टम, नगर निगम ने भी अपने जैसी बदहाल की फायर सर्विसइंदौर फायर ब्रिगेड विभाग के पास न तो स्‍टाफ है और न ही आधुनिक सेफ्टी उपकरण और वाहन। जो फायर वाहन हैं वो इतने पुराने हैं कि उन्‍हें आरटीओ कंडम घोषित कर चुका है। वहीं, पुलिस विभाग से लेकर नगर निगम इंदौर को दिया गया अग्‍निशमन विभाग अब न पुलिस विभाग की जिम्‍मेदारी रहा और न ही इंदौर नगर निगम इसकी खबर ले रहा है। जो हालत इंदौर निगम की है, वही हाल निगम ने अग्‍निशमन विभाग का कर दिया है।

हार्मूज को पूरी तरह बंद करेगा ईरान, असम में भाजपा को बड़ा झटका, 23 मार्च की बड़ी खबरें

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