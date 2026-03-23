हार्मूज को पूरी तरह बंद करेगा ईरान, असम में भाजपा को बड़ा झटका, 23 मार्च की बड़ी खबरें

Top News 23 March : अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के 24वें दिन भी दोनों ओर से भीषण बमबारी जारी है। इस बीच दुनिया में तेल संकट गहराता नजर आ रहा है। ईरान ने हार्मूज पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है तो ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर के पार पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल सप्लाय बनाए रखने के लिए हाईलेवल मीटिंग की। असम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है तो दिल्ली में आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 23 मार्च की बड़ी खबरें:

पूरी तरह बंद होगा होर्मुज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज को 48 घंटे में खोलने की धमकी पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया, तो रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल और खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे पर भी हमले की धमकी दी है।

ब्रेंट क्रूड 112 डॉलर पार

प्रधानमंत्री मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग



असम में भाजपा को बड़ा झटका असम में भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब हिमंता सरकार में मंत्री नंदिता गरलोसा ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। गरलोसा विधानसभा चुनाव में दीमा हसाओ जिले की हाफलोंग सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी।



दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से

आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। विधायक शिखा रॉय लोकसभा में विपक्ष द्वारा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश करेंगी। मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा दिल्ली का बजट।

edited by : Nrapendra Gupta