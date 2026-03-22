अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला, सोने के सिक्के पर छपेगी ट्रंप की तस्‍वीर, फैसले पर क्‍या बोले डेमोक्रेट्स?

Trump's likeness to be featured on gold coin : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले एक स्वर्ण सिक्के पर चित्रित की जाएगी। खबरों के अनुसार, यह केवल दूसरा मौका होगा जब कोई जीवित राष्ट्रपति अपने सिक्के पर अंकित चेहरा देखेगा। इस बार यह गौरवपूर्ण अवसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। हालांकि इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की छवि वाले इस सोने के सिक्के को शर्मनाक और राष्ट्र के मूल्यों के विरुद्ध बताया है।

कदम की वैधता पर उठ रहे सवाल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले एक स्वर्ण सिक्के पर चित्रित की जाएगी। यह केवल दूसरा मौका होगा जब कोई जीवित राष्ट्रपति अपने सिक्के पर अंकित चेहरा देखेगा। इस बार यह गौरवपूर्ण अवसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। हालांकि इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।

फैसले को लेकर डेमोक्रेट्स का बयान

डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की छवि वाले इस सोने के सिक्के को शर्मनाक और राष्ट्र के मूल्यों के विरुद्ध बताया है। इससे पहले, अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज को जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ एक स्मारक सिक्के पर दिखाया गया था। यह सिक्का अमेरिका की आज़ादी के 150 साल पूरे होने के मौके पर 1926 में ढाला गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि देश की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी होने वाले एक स्वर्ण सिक्के पर चित्रित की जाएगी।

इससे पहले किसकी छप चुकी है तस्‍वीर?

यह केवल दूसरा मौका होगा जब कोई जीवित राष्ट्रपति अपने सिक्के पर अंकित चेहरा देखेगा। इस बार यह गौरवपूर्ण अवसर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। हालांकि इस कदम की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने ट्रंप की छवि वाले इस सोने के सिक्के को शर्मनाक और राष्ट्र के मूल्यों के विरुद्ध बताया है। इससे पहले, अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज को जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ एक स्मारक सिक्के पर दिखाया गया था।

क्‍या कहता अमेरिकी संघीय कानून?

यह सिक्का अमेरिका की आज़ादी के 150 साल पूरे होने के मौके पर 1926 में ढाला गया था। 24 कैरेट के इस स्वर्ण सिक्के पर ट्रंप को मुट्ठी बांधे हुए रेसोल्यूट डेस्क के सहारे खड़े हुए दर्शाया गया है। अमेरिकी ललित कला आयोग ने 19 मार्च को अपनी बैठक में स्मारक स्वर्ण सिक्के के डिजाइन को मंजूरी दे दी। अमेरिकी संघीय कानून के अनुसार, किसी भी जीवित राष्ट्रपति की छवि अमेरिकी मुद्रा पर नहीं हो सकती।

सरकार के फैसले पर क्‍या बोले वित्तमंत्री ब्रैंडन?

अमेरिका के वित्तमंत्री ब्रैंडन बीच ने कहा, जैसे-जैसे हम अपनी 250वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहे हैं, हम ऐसे सिक्के तैयार करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ऐसे सिक्कों के अग्रभाग के लिए हमारे वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की छवि से अधिक उपयुक्त कोई और छवि नहीं हो सकती। इस मामले में अमेरिकी कोषाध्यक्ष ब्रैंडन बीच ने कहा कि यह सिक्का सामान्य मुद्रा से अलग होगा और इसका निर्णय सिर्फ कोषाध्यक्ष के अधिकार में है।

Edited By : Chetan Gour