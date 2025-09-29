सोमवार, 29 सितम्बर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मुंबई , सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (11:16 IST)

Rupee Vs Dollar : अमेरिकी Dollar के मुकाबले रुपया चढ़ा, जानिए कितनी है 1 डॉलर की कीमत

Rupee strengthens against US dollar
Indian Rupee vs Dollar News : एशियाई मुद्राओं के सकारात्मक रुख और विदेशी बाजार में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 3 पैसे की बढ़त के साथ 88.69 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपया सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है क्योंकि विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण इस पर दबाव कायम है। रुपया शुक्रवार को 88.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इससे पहले बृहस्पतिवार को घरेलू मुद्रा 88.76 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई थी।
 
अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.69 पर खुला जो पिछले बंद भाव से तीन पैसे की बढ़त दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को 88.72 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इससे पहले बृहस्पतिवार को घरेलू मुद्रा 88.76 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गई थी।
इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.21 प्रतिशत की गिरावट के साथ 97.94 पर आ गया। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 255.46 अंक चढ़कर 80,681.92 अंक पर और निफ्टी 89.05 अंक की बढ़त के साथ 24,743.75 अंक पर पहुंच गया।
अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69.72 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 5,687.58 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

I Love Muhammad का पोस्टर गिरिराज सिंह के हैंडल से शेयर हुआ, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

I Love Muhammad का पोस्टर गिरिराज सिंह के हैंडल से शेयर हुआ, सोशल मीडिया पर मचा बवालI Love Muhammad कैंपेन को लेकर पूरे देश में बवाल चल रहा है। देश के कई राज्यों इसे लेकर हिंसा भी हो चुकी है। इन सब के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है। हालांकि, गिरिराज सिंह ने 'आई लव मोहम्मद' वाले पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा कि जय सनातन,जय महादेव।

लद्दाख में क्‍यों हुआ आंदोलन, कांग्रेस ने बताया यह कारण

लद्दाख में क्‍यों हुआ आंदोलन, कांग्रेस ने बताया यह कारणLadakh Andolan case : कांग्रेस ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों और केंद्र सरकार के विश्वासघात के कारण लद्दाख में आंदोलन हुआ। जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने कहा, यह आंदोलन भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए झूठे वादों का नतीजा है। उन्होंने (संविधान की) छठी अनुसूची का वादा किया था। यह आंदोलन पिछले 5 वर्षों में किए गए विश्वासघात और वादों को पूरा न करने के खिलाफ है।

करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJP

करूर रैली भगदड़ पर अन्नामलाई ने दिया बड़ा बयान, क्या एक्टर विजय के समर्थन में है BJPतमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को रैली भगदड़ में भाजपा एक्टर विजय के समर्थन में उतर आई है। भाजपा नेता अन्नामलाई ने हादसे पर बात करते हुए कहा कि यह विजय की गलती नहीं है। राज्य की पुलिस और खुफिया विभाग का काम है कि वह भीड़ का अनुमान लगाए। इसके अनुसार ही पुलिस बल को पर्याप्त रूप से तैनात करे।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमला

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी, बोले- लद्दाख की संस्कृति पर हो रहा हमलाRahul Gandhi News : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है। गांधी की यह टिप्पणी लेह में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया है और राजस्थान की जोधपुर जेल में रखा गया है।

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डा

जयशंकर की चाल में फंसा पाकिस्तान, UN में रिएक्शन के चक्कर में खुद को बता दिया आतंक का अड्डाविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के मंच से पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। दुनिया के सामने अपनी करतूतों का चिट्ठा खुलते देख पाकिस्तान तिलमिला गया।

पीएम मोदी दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, पार्टी नेताओं ने किया 'हवन'

पीएम मोदी दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन, पार्टी नेताओं ने किया 'हवन'दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित भाजपा नेताओं ने सोमवार को यहां नव-निर्मित पार्टी कार्यालय भवन में 'हवन' किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के इस नए कार्यालय का शाम को उद्घाटन करेंगे।

एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से मरने वालों की संख्या 39, 58 घायल, न्यायिक जांच के आदेश

एक्टर विजय की रैली में भगदड़ से मरने वालों की संख्या 39, 58 घायल, न्यायिक जांच के आदेशतमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की रैली में मची भगदड़ में 39 लोगों की मौत और 58 लोगों की घायल होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए तत्काल वित्तीय सहायता और न्यायिक जांच की घोषणा की है।

पीएम मोदी ने लिखी जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना, कहा ये तो मेरे मन की बात है

पीएम मोदी ने लिखी जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना, कहा ये तो मेरे मन की बात हैभारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा वाली किताब की प्रस्तावना लिखी है। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के शीर्षक को ‘उनके मन की बात’ बताया और कहा कि ‘यह तो उनके मन की बात’ है, अपने रेडियो प्रसारण के शीर्षक से प्रेरणा लेते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के बारे में चर्चा की। मेलोनी की यह किताब जल्द ही लॉन्च होने वाली है।

LIVE: भारत से एशिया कप में हार के बाद पाक का ड्रामा, महाराष्ट्र में बारिश का कहर, POK में बगावत

LIVE: भारत से एशिया कप में हार के बाद पाक का ड्रामा, महाराष्ट्र में बारिश का कहर, POK में बगावतदुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के खिताबी मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को पांच विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया। जहां मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया, वहीं मैच के बाद ट्रॉफी समारोह ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) प्रमुख और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन करीब दो घंटे तक अटका रहा। नकवी लगातार भारतीय टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई खिलाड़ी मंच पर नहीं आया। नकवी इंतजार करते रहे और फिर कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया। वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई। PCB चीफ नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे।

खेल के मैदान पर भी Operation Sindoor, एशिया कप जीतने के बाद PM मोदी का पोस्ट

खेल के मैदान पर भी Operation Sindoor, एशिया कप जीतने के बाद PM मोदी का पोस्टबेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में रविवार को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का एक बार फिर मानमर्दन करते हुए पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस जीत के बाद एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
