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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 (13:29 IST)

Weather Update : कई राज्यों में गर्मी का कहर, लू की चेतावनी, यहां पारा 40 के पार

Rapid rise in temperatures across several states
Weather Update News : देशभर के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वर्तमान में शुष्क हवाओं और तेज सौर विकिरण के कारण तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आधे से ज्यादा देश में तापमान बढ़ने से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। कई राज्‍यों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। पूर्वोत्तर भारत में भी 16 अप्रैल तक तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। मध्यप्रदेश में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण करना शुरू कर दिया। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव यानी लू का यलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है।
 

कुछ राज्यों में अधिकतम पारा बढ़ा 

आईएमडी के अनुसार, इस सप्ताह उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। साथ ही, देश के कई हिस्सों में लू (हीटवेव) और गर्म व उमसभरा मौसम रहने की संभावना है। कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। पूर्वोत्तर भारत में भी आज तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल में गर्म और उमसभरा मौसम रहने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में कहीं-कहीं लू की स्थिति

समूचे उत्तर भारत में तापमान में बढ़ने से यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में गर्मी परेशान कर सकती हैं एवं कहीं-कहीं लू की स्थितियां बनती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। रोजाना न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन में तेज पछुआ गर्म हवाएं बहने से लू की स्थिति बनने लगी है।

राजस्थान के कोटा में पारा 40 के पार 

राजस्थान में खासकर गुजरात और बॉर्डर एरिया के जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। बाड़मेर 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म शहर है तो कोटा में भी पारा 41 डिग्री से ऊपर पारा पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़ में गर्मी अब विकराल रूप लेने लगी है। बीते 24 घंटों में ही तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और आने वाले दिनों में यह 44 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना जताई गई है।

मध्यप्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव का अलर्ट

मध्यप्रदेश में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण करना शुरू कर दिया। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत के साथ ही धूप की तेज तपिश के साथ गर्म हवाओं ने प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 16 जिलों में हीट वेव यानी लू का यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बार प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र इस समय गर्मी की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। रतलाम में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
 

यहां बारिश और आंधी की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक आज जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 17 अप्रैल को उत्तराखंड और पंजाब में बारिश-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। हरियाणा में आज बारिश की किसी तरह की चेतावनी नहीं है लेकिन आज से गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है। 
बिहार में कल से 20 से अधिक जिलों में गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। बिहार के जिन जिलों में तापमान बढ़ने वाला है उनमें पटना, गया, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर और अररिया शामिल हैं। उत्तराखंड में 17 अप्रैल को बारिश-आंधी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
पश्चिम बंगाल में 16 अप्रैल को बारिश-आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 16 से 19 अप्रैल के बीच मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा 17 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।
Edited By : Chetan Gour
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