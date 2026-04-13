सोमवार, 13 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. weather update 13 april heatwave alert mp north india temperature rise imd
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (13:06 IST)

Weather Update : उत्तर भारत में पारा 40°C के पार, इन राज्यों में लू का अलर्ट, IMD का बड़ा अपडेट

heat
Weather Update 13 April : मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कई राज्यों में अब गर्मी और लू का असर दिखाई देने लगा है। कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में अभी भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
 
रविवार को मध्यप्रदेश के 5 शहरों में दिन का तापमान 40°C के पार रहा। रतलाम में सबसे ज्यादा 41°C दर्ज किया गया। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में रविवार को बर्फबारी हुई जबकि हिमाचल के मनाली में भी बर्फ गिरने से पारा 7 डिग्री पर पहुंच गया।  
 

क्या है IMD का अलर्ट?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4–5 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे वृद्धि होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप, 2 दिनों के बाद इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
 
12 और 13 अप्रैल को सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में लू (हीट वेव) चलने की बहुत संभावना है।
 14 से 16 अप्रैल के दौरान ओडिशा में, 16 से 18 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तथा 16 अप्रैल को मराठवाड़ा में लू की स्थिति बन सकती है।
 
अगले 7 दिनों के दौरान ओडिशा, गुजरात राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहने की संभावना है।
 
14 से 18 अप्रैल के बीच गंगीय पश्चिम बंगाल में, 13 से 15 अप्रैल के दौरान मध्य महाराष्ट्र में तथा 12 से 14 अप्रैल के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, केरल और माहे तथा तटीय कर्नाटक में भी गर्म और उमस भरे हालात रहने की संभावना है।
 
अरुणाचल प्रदेश में 14, 15 और 18 अप्रैल को, और असम और मेघालय में 17 और 18 अप्रैल को बिजली और गरज के साथ छिटपुट भारी वर्षा की संभावना है।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होर्मुज में न कोई जहाज घुसेगा, न निकलेगा, Donald Trump ने दी ईरान को धमकी

होर्मुज में न कोई जहाज घुसेगा, न निकलेगा, Donald Trump ने दी ईरान को धमकीअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा है कि अमेरिका जल्द ही Strait of Hormuz में नाकेबंदी शुरू करेगा और संदिग्ध समुद्री माइंस को हटाने की कार्रवाई करेगा। ट्रंप के इस बयान से ईरान पर दबाव और बढ़ गया है, जिसे उन्होंने वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए खतरा बताया।

Tata Consultancy Services नासिक में बड़ा विवाद, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोप, 6 गिरफ्तार, कई कर्मचारी निलंबित

Tata Consultancy Services नासिक में बड़ा विवाद, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण के आरोप, 6 गिरफ्तार, कई कर्मचारी निलंबितटाटा कन्सल्टेंसी सर्विस (TCS) ने नासिक स्थित अपने यूनिट में यौन उत्पीड़न और धार्मिक परिवर्तन के आरोपों के बाद कई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इससे पहले नासिक पुलिस ने इस मामले में 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।

Pakistan में ईरान-US बातचीत फेल, खेल और खतरनाक, क्या है Donald Trump का अगला प्लान, भारत पर कितना असर

Pakistan में ईरान-US बातचीत फेल, खेल और खतरनाक, क्या है Donald Trump का अगला प्लान, भारत पर कितना असरअमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई 21 घंटे की बातचीत विफल होने के बाद मिडिल ईस्ट के अब हालात और भी गंभीर हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान उनके 'अंतिम प्रस्ताव' को नहीं मानता है, तो अमेरिका ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी कर सकता है।

Ladli Behna Yojana की 33वीं किस्त जारी: CM मोहन ने 1836 करोड़ ट्रांसफर किए, 1.25 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगात

Ladli Behna Yojana की 33वीं किस्त जारी: CM मोहन ने 1836 करोड़ ट्रांसफर किए, 1.25 करोड़ महिलाओं को बड़ी सौगातमध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 12 अप्रैल को एक तरफ लाड़ली बहनों को सौगात दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वे सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 'महिला सशक्तिकरण सम्मेलन' में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने यहां 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसके अलावा उन्होंने यहां करीब 184 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन-लोकार्पण किया।

SIR के बाद बड़ा बदलाव, 12 राज्यों में 5.2 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाई

SIR के बाद बड़ा बदलाव, 12 राज्यों में 5.2 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाईदेश में अब तक की सबसे बड़ी मतदाता सूची शुद्धिकरण प्रक्रिया के तहत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 5.2 करोड़ से अधिक नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण के बाद की गई, जो कुल मतदाताओं का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है।

और भी वीडियो देखें

जेएलयू इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया का सफल समापन

जेएलयू इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया का सफल समापनजागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित 9वां जेएलयू इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ मीडिया 10 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दो दिवसीय इस आयोजन में सार्थक संवाद, रचनात्मक अभिव्यक्ति और उद्योग-अकादमिक आदान-प्रदान का प्रभावशाली संगम देखने को मिला।

पाकिस्तान का ‘डबल गेम’! एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी ओर सऊदी अरब में 13,000 सैनिक तैनात

पाकिस्तान का ‘डबल गेम’! एक तरफ शांति वार्ता, दूसरी ओर सऊदी अरब में 13,000 सैनिक तैनातपाकिस्तान एक और अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है जबकि दूसरी और उसने सऊदी अरब की मदद के लिए 13000 सैनिकों के साथ 8 से 10 लड़ाकू विमान भी भेजे हैं। पाकिस्तान के डबल गेम से सभी हैरान है। अब यह सवाल भी उठ रहा है कि वह मिडिल ईस्ट में शांति की बात करेगा या युद्ध में सऊदी अरब की मदद करेगा।

नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर बवाल, गाड़ियों में आग, पथराव से हालात बिगड़े

नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर बवाल, गाड़ियों में आग, पथराव से हालात बिगड़ेनोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। फेज-2, सेक्टर-60 और 62 में पथराव और गाड़ियों में आगजनी की घटनाएं सामने आईं। मदरसन कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने नए श्रम कानून लागू न करने का आरोप लगाया। हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

LIVE: आशा भोसले को अंतिम विदाई आज, शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार

LIVE: आशा भोसले को अंतिम विदाई आज, शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कारLatest News Today Live Updates in Hindi : दिग्गज गायिका आशा भोसले ने रविवार को 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। पल पल की जानकारी...

राममंदिर परिसर के सभी मंदिरों में दर्शन शुरूः पहले चरण में 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास से मिलेगा प्रवेश

राममंदिर परिसर के सभी मंदिरों में दर्शन शुरूः पहले चरण में 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास से मिलेगा प्रवेशश्री राम जन्मभूमि राम मंदिर परिसर में निर्मित सभी 18 मंदिरों के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए 13 अप्रैल (बैसाख कृष्ण एकादशी) से शुरू हो गए। यह व्यवस्था शुरुआती तीन माह के परीक्षण के तौर पर लागू की जा रही है।

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसान

अगर आप भी देर तक मोबाइल देखते हैं तो जान लें ये नुकसानMobile, Der Tak Mobile Dekhne Ke Nuksan: आज के डिजिटल युग में मोबाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसका अत्यधिक और देर तक इस्तेमाल धीरे-धीरे एक गंभीर लत बनता जा रहा है। अगर आप भी बिस्तर पर घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग इसकी भारी कीमत चुका रहा है।

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्स

iPad mini को टक्कर देगा Oppo Pad Mini, 144Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 5 और दमदार बैटरी जैसे फीचर्सOppo कॉम्पैक्ट टैबलेट मार्केट में एंट्री करने की तैयारी में है। कंपनी का नया Pad Mini जल्द लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इसके दमदार फीचर्स सामने आए हैं। यह टैबलेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो पोर्टेबल होने के साथ-साथ पावरफुल डिवाइस चाहते हैं। लॉन्च के बाद यह बाजार में मौजूद प्रीमियम कॉम्पैक्ट टैबलेट्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?

Google Pixel 10a: फ्लैट डिजाइन और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर क्या मिड-रेंज बाजार में बना पाएगा खास जगह?जब Google ने अपनी नवीनतम 'a' सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च किया तो टेक्निकल एक्सपर्ट्‍स और रिव्यूअर्स ने पहली नजर में Pixel 10a को अपने पिछले मॉडल Pixel 9a के काफी करीब पाया। हालांकि तीन हफ्तों के निरंतर इस्तेमाल के बाद यह समानताएं बेमानी लगने लगती हैं और Google Pixel 10a मजबूती से अपनी एक अलग पहचान बनाता नजर आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com