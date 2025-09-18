राहुल गांधी आज फोड़ेंगे ‘हाइड्रोजन बम, करेंगे स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसमें वे कथित 'वोट चोरी' से जुड़े नए खुलासे कर सकते हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने 'एक्स' पर एक पोस्ट करके बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार सुबह 10 बजे स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।

राहुल गांधी ने बीते एक सितंबर को पटना में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के समापन के मौके पर ‘वोट चोरी’ से जुड़े अपने पहले के खुलासे का हवाला देते हुए दावा किया था कि ‘एटम बम’ के बाद अब ‘हाइड्रोजन बम’ आने वाला है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना ‘‘मुंह नहीं दिखा पाएंगे।’ उन्होंने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी का मुद्दा बीते सात अगस्त को संवाददाता सम्मेलन के जरिये उठाया था। इस खुलासे को उन्होंने 'एटम बम' कहा था।

बिहार में राहुल गांधी ने कहा था कि वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। यह आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड लेकर अडाणी-अंबानी को दे देंगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली शक्ति संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन्हें संविधान की हत्या नहीं करने देंगे। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma