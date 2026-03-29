रविवार, 29 मार्च 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. ईरान-इजरायल युद्ध
  3. ईरान-इजरायल युद्ध न्यूज
  4. iran israel war us strikes bandar khamir hormuz pentagon ground operations yemen missile attack
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : रविवार, 29 मार्च 2026 (14:33 IST)

US-Israel-Iran War : अमेरिकी-इजराइली हमले तेज, बंदरगाह पर 5 की मौत; जमीनी कार्रवाई की तैयारी, कई मोर्चों पर बढ़ा तनाव

iran stops pakistan ship in hormuz
मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच रविवार को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों ने ईरान के रणनीतिक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास स्थित एक बंदरगाह शहर को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, बंदरखामीर के एक घाट (क्वे) पर हुए इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने इसे “अमेरिकी-ज़ायनिस्ट दुश्मन का आपराधिक हमला” बताया है।
इसी बीच, इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान में हमलों की एक और लहर पूरी कर ली गई है। राजधानी तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुने जाने के कुछ ही घंटों बाद यह बयान सामने आया। इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के अनुसार, इन हमलों में हथियार भंडारण और उत्पादन केंद्रों के साथ-साथ एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया।
 
वहीं, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ईरान में हफ्तों तक चलने वाले जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस योजना में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और सामान्य इन्फैंट्री सैनिकों द्वारा छापेमारी शामिल हो सकती है। हालांकि, राष्ट्रपति Donald Trump इन योजनाओं को मंजूरी देंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
 
युद्ध के पांचवें सप्ताह में प्रवेश के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व में अमेरिकी मरीन तैनात कर दिए हैं और अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को भी भेजने की योजना बनाई जा रही है। दूसरी ओर, इजरायल ने रविवार तड़के यमन से दागी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही भी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। इजरायली सेना ने नागरिकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
उधर, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने शनिवार को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी-इजरायली हमलों में ईरानी विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया गया, तो वह मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर हमला कर सकता है। IRGC ने अमेरिका से सोमवार दोपहर तक इस हमले की निंदा करने की मांग भी की है।
 

इजरायल में युद्ध विरोधी प्रदर्शन

शनिवार को तेल अवीव समेत कई शहरों में सैकड़ों लोग युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ये प्रदर्शन बिना अनुमति के थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने हटाने की कोशिश की। हालांकि, पिछले साल गाजा युद्ध के दौरान हुए बड़े प्रदर्शनों की तुलना में इनकी संख्या अभी कम है, लेकिन विरोध धीरे-धीरे बढ़ता दिख रहा है।
 

इराक में भी बढ़ा तनाव

अमेरिका ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के नेता Nechirvan Barzani के आवास पर हुए ड्रोन हमले की निंदा की है और इसके लिए ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे इराक की संप्रभुता और स्थिरता पर सीधा हमला बताया। वहीं, इराक के मोसुल शहर में हुए एक हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। इराकी गृह मंत्रालय ने इस हमले के लिए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है।

इजरायल पर ईरानी मिसाइल हमला

शनिवार को ईरान द्वारा दागी गई एक मिसाइल ने मध्य इजरायल के एक गांव एश्ताओल में रिहायशी इलाके को निशाना बनाया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए और जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। इससे पहले इसी क्षेत्र में हुए एक हमले में 9 लोगों की मौत हो चुकी थी।

यूरोप तक असर

फ्रांस के गृह मंत्री Laurent Nunez ने पेरिस में बैंक ऑफ अमेरिका की इमारत को बम से उड़ाने की नाकाम साजिश को मध्य पूर्व युद्ध से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि यह यूरोप के अन्य हिस्सों में हुई इसी तरह की घटनाओं से मिलता-जुलता है। कुल मिलाकर, अमेरिका-ईरान-इजरायल के बीच चल रहा यह संघर्ष अब 30वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इसके दायरे में लगातार नए देश और मोर्चे जुड़ते जा रहे हैं, जिससे वैश्विक चिंता और बढ़ गई है।

यूनिवर्सिटी को जानबूझकर बनाया निशाना

ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजरायल पर ये आरोप लगाया है कि दोनों देश जानबूझकर विश्वविद्यालयों पर हमले कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने युद्ध के दौरान जानबूझकर कई विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटर पर हमला किया। इन हमलों में इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं।
बघाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इजरायली हमले का असली मकसद सामने आ रहा है: यूनिवर्सिटी, रिसर्च सेंटर, ऐतिहासिक स्मारकों और जाने-माने वैज्ञानिकों को सिस्टमैटिक तरीके से निशाना बनाकर हमारे देश की वैज्ञानिक नींव और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करना।” ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक, युद्ध की वजह से ईरान में कम से कम 600 शैक्षिक जगहों को नुकसान पहुंचा है या वे नष्ट हो गई हैं।
 
उन्होंने लिखा कि इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन कई यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर में से सिर्फ दो हैं जिन पर हमलावरों ने पिछले 30 दिनों में जानबूझकर हमला किया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और आने वाले खतरे का मुकाबला करना सिर्फ झूठे बहाने थे, सिर्फ मनगढ़ंत बातें जो उनके असली इरादे को छिपाने के लिए बनाई गई थीं। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Bihar Board 10th Result 2026 : बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी: 81.79% छात्र पास, यहां देखें पूरी डिटेल और ऐसे करें चेक

मोदी-ट्रंप की 'हॉटलाइन' पर मस्क के 'लॉग-इन' पर सवाल, कूटनीति या बिजनेस डील?

मोदी-ट्रंप की 'हॉटलाइन' पर मस्क के 'लॉग-इन' पर सवाल, कूटनीति या बिजनेस डील?PM Modi Trump phone call: कल्पना कीजिए, दो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता फोन पर दुनिया को युद्ध से बचाने की रणनीति बना रहे हैं और अचानक लाइन पर एक ऐसी आवाज गूँजती है जो मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का सपना देखती है। जी हां, एलन मस्क!

देश की राजनीति में बढ़ने जा रहा मध्यप्रदेश का कद, नितिन नबीन की टीम में किन नेताओं को मिल सकता है मौका?

देश की राजनीति में बढ़ने जा रहा मध्यप्रदेश का कद, नितिन नबीन की टीम में किन नेताओं को मिल सकता है मौका?नितिन नबीन की नई टीम में बढ़ेगा

ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजराइल का हमला, IAEA ने दी बड़ी चेतावनी

ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर इजराइल का हमला, IAEA ने दी बड़ी चेतावनीअमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 29वें दिन और तेज हो गया। इजराइल ने ईरान में बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर बड़ा हमला किया। हालांकि राहत की बात यह है कि इससे न तो रिएक्टर को कोई नुकसान हुआ और न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है।

ईरान युद्ध का असर: खाड़ी देशों से आने वाले पैसे पर संकट, भारत को लग सकता है बड़ा झटका

ईरान युद्ध का असर: खाड़ी देशों से आने वाले पैसे पर संकट, भारत को लग सकता है बड़ा झटकाखाड़ी देशों में दक्षिण एशिया के लाखों मजदूर काम करते हैं और अपने घर पैसे भेजकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचता है खाड़ी देशों से आने वाले इस पैसे पर भी संकट आ सकता है।

नहीं मान रहा ईरान, अमेरिकी जहाज पर किया हमला, क्‍या और तेज होगी जंग?

नहीं मान रहा ईरान, अमेरिकी जहाज पर किया हमला, क्‍या और तेज होगी जंग?Iran's military attacks US vessel : पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन-ब-दिन और भयावह होता जा रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब अपने 29वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अमेरिका और इसराइल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इसराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। खबरों के अनुसार, इसी बीच ईरान की सेना ने एक बार फिर से अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया है। यह जहाज अमेरिकी सेना को लॉजिस्टिक मुहैया करवाने में मदद करता था।

और भी वीडियो देखें

US-Israel-Iran War : अमेरिकी-इजराइली हमले तेज, बंदरगाह पर 5 की मौत; जमीनी कार्रवाई की तैयारी, कई मोर्चों पर बढ़ा तनाव

US-Israel-Iran War : अमेरिकी-इजराइली हमले तेज, बंदरगाह पर 5 की मौत; जमीनी कार्रवाई की तैयारी, कई मोर्चों पर बढ़ा तनावमध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच रविवार को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों ने ईरान के रणनीतिक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के पास स्थित एक बंदरगाह शहर को निशाना बनाया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार, बंदरखामीर के एक घाट (क्वे) पर हुए इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने इसे “अमेरिकी-ज़ायनिस्ट दुश्मन का आपराधिक हमला” बताया है।

GUJCET 2026: गुजरात में गुजकेट परीक्षा आयोजित, सूरत में 20 हजार से ज्यादा छात्र होंगे शामिल

GUJCET 2026: गुजरात में गुजकेट परीक्षा आयोजित, सूरत में 20 हजार से ज्यादा छात्र होंगे शामिलपूरे गुजरात में डिग्री इंजीनियरिंग और फार्मेसी में प्रवेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली गुजकेट (GUJCET) परीक्षा का आयोजन किया गया है। राज्य के विभिन्न शहरों में छात्र बड़े उत्साह के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। विशेष रूप से सूरत शहर में परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबू

Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबूIran-United States-Israel के बीच बढ़ते युद्ध ने अब वैश्विक ऊर्जा संकट को गहरा दिया है। तेल और गैस की सप्लाई घटने से कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सबसे बड़ा असर आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर पड़ रहा है। इसी बीच Pakistan में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पहले से महंगाई और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के सामने अब तेल-गैस की कमी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है।

MP में महावीर जयंती की छुट्टी बदली, 31 की जगह 30 मार्च को रहेगा शासकीय अवकाश

MP में महावीर जयंती की छुट्टी बदली, 31 की जगह 30 मार्च को रहेगा शासकीय अवकाशमध्यप्रदेश में महावीर जयंती के अवकाश को लेकर सस्पेंस था। मध्यप्रदेश सरकार ने महावीर जयंती के अवकाश को बदल दिया है। 31 मार्च की जगह 30 मार्च को शासकीय अवकाश रहेगा।

LIVE: मौजूदा समय चुनौतीपूर्ण, बहकावे में न आएं, Mann Ki Baat में क्या बोले PM मोदी

LIVE: मौजूदा समय चुनौतीपूर्ण, बहकावे में न आएं, Mann Ki Baat में क्या बोले PM मोदीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आज 132वां एपिसोड प्रसारित है। प्रधानमंत्री आज मिडिल-ईस्ट में जारी संघर्ष पर बात की। जानिए पीएम मोदी ने कहा, पल-पल का अपडेट

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्स

Poco X8 Pro सीरीज भारत में लॉन्च: 9000mAh बैटरी और 'आयरन मैन' अवतार में मचाएगा धूम, जानें कीमत और फीचर्सस्मार्टफोन ब्रांड Poco ने भारतीय बाजार में अपनी बहुप्रतीक्षित Poco X8 Pro सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने तीन दमदार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं— Poco X8 Pro Max, Poco X8 Pro और एक स्पेशल एडिशन Poco X8 Pro - Iron Man Edition।

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्च

iQOO का धमाका! 7200mAh बैटरी और 32MP सेल्फी कैमरा के साथ iQOO Z11x 5G भारत में लॉन्चiQOO ने आज भारत में iQOO Z11x 5G को लॉन्च कर दिया है। यह पिछले साल अप्रैल में लॉन्च हुए iQOO Z10x की जगह लेगा। नया स्मार्टफोन बैटरी, चिपसेट और विशेष रूप से फ्रंट कैमरा में महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आता है, जिसे 8-मेगापिक्सल से बढ़ाकर 32-मेगापिक्सल कर दिया गया है। Z11x तीन स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन और दो रंगों में उपलब्ध है।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com