राहुल गांधी से क्यों भिड़ गए योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह?

Rahul Gandhi Dinesh Pratap Singh Raebarali News : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर है। यहां एक बैठक के दौरान उनकी भाजपा नेता और योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से जमकर बहस हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जा रहा है कि रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग चल रही थी। बैठक में राहुल गांधी के ठीक बगल में यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बैठे थे। तभी दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बैठक में अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी मौजूद थे।

राहुल गांधी ने कहा कि मीटिंग मैं चेयर कर रहा हूं। अगर आपको कुछ कहना है तो पहले पूछिए फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। इस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भड़क गए। उन्होने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन मैं आपकी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। आप तो खुद स्पीकर की बात भी नहीं मानते। इस पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

बैठक में मौजूद अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी दोनों दिग्गजों के बीच बहस होती देख हैरान रह गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या बोले दिनेश प्रताप सिंह : दिनेश प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, रायबरेली में राहुल गांधी की तानाशाही नहीं चलेगी। केंद्र एवं प्रदेश सरकार रायबरेली में विकास कार्यों करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, जिसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं है। दिशा की बैठक में भी राहुल गांधी रायबरेली के विकास पर चर्चा व समीक्षा करने के बजाए अपनी मनमानी करना चाह रहे थे जोकि मेरे होते कभी संभव नहीं हो सकता।



उल्लेखनीय है कि राहुल ने रायबरेली लोकसभा सीट पर दिनेश प्रतापसिंह को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी। 10 सितंबर को दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रायबरेली में राहुल गांधी का रास्ता भी रोका था। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ।

edited by : Nrapendra Gupta