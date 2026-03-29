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Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: मलप्पुरम , रविवार, 29 मार्च 2026 (15:32 IST)

केरल में सियासी घमासान, CM विजयन ने UDF पर साधा निशाना

Pinarayi Vijayan
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने सांप्रदायिकता के खिलाफ लगातार अडिग रुख अपनाया है। विजयन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वाम दल कुछ वोट हासिल करने के लिए अवसरवादी रुख नहीं अपनाएगा और पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिकता के सभी रूपों का विरोध किया है।

मुख्यमंत्री नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई निर्वाचन क्षेत्रों में माकपा द्वारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के साथ समझौता करने के यूडीएफ के आरोप पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मीडिया ने महत्वपूर्ण चुनाव में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को एसडीपीआई नेताओं द्वारा कथित समर्थन का भी उल्लेख किया।
 
विजयन ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यूडीएफ तथ्यों के बजाय झूठ पर भरोसा कर रहा है और सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार की उपलब्धियों को कमजोर करने के लिए दुष्प्रचार अभियान चला रहा है।
 
उन्होंने मीडिया से एसडीपीआई नेताओं से बात करके उनके राजनीतिक रुख को जानने का आग्रह किया। विजयन ने हालांकि स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि एलडीएफ, एसडीपीआई के वोट नहीं चाहता। मुख्यमंत्री ने कहा कि माकपा और वाम मोर्चा ने हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ दृढ़ व अडिग रुख अपनाया है। देश में अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक सांप्रदायिकता मौजूद है और हम दोनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते रहे हैं।   Edited by : Sudhir Sharma
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