Iran-US-Israel युद्ध से Lockdown के मुहाने पर पहुंचा Pakistan, हालात हुए बेकाबू

Iran-United States-Israel के बीच बढ़ते युद्ध ने अब वैश्विक ऊर्जा संकट को गहरा दिया है। तेल और गैस की सप्लाई घटने से कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका सबसे बड़ा असर आर्थिक रूप से कमजोर देशों पर पड़ रहा है। इसी बीच Pakistan में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पहले से महंगाई और आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान के सामने अब तेल-गैस की कमी ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है।

सरकार बिजली और ईंधन भत्तों में कटौती, टोल टैक्स बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे फैसलों पर भी विचार कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार के पास ऊर्जा संकट से निपटने के लिए यही बड़ा विकल्प नजर आ रहा है।

क्या होंगे बड़े बदलाव?

बाजार और शॉपिंग मॉल रात 9:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे

शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 200 तक सीमित

सरकारी और निजी दफ्तरों में हाइब्रिड वर्किंग मॉडल लागू

50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य

सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्ती, उल्लंघन पर गाड़ी जब्त तक की कार्रवाई

दफ्तरों में सुबह 10:30 बजे से पहले AC चलाने पर रोक

60 दिनों में 50% सरकारी इमारतों को सौर ऊर्जा पर शिफ्ट करने की योजना

इसके अलावा सरकार पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने के लिए पूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने और डिजिटल निगरानी के जरिए नियमों का सख्ती से पालन कराने की तैयारी में है। Edited by : Sudhir Sharma