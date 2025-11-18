मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (21:55 IST)

PM Kisan Yojana : PM मोदी किसानों को जारी करेंगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त

PM Modi Kisan Nidhi
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गई थी जो एक केंद्र सरकार की योजना है।

इसमें प्रत्येक पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 20 किस्तों के माध्यम से 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

इस धनराशि ने किसानों को शिक्षा, चिकित्सा और विवाह जैसे अन्य खर्चों को पूरा करने के अलावा कृषि कच्चे माल को खरीदने में भी मदद की है। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जा रहा है जिनकी भूमि का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर दर्ज है और जिनके बैंक खाते, आधार से जुड़े हैं।
हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावा

हर EVM में पहले से मौजूद थे 25000 वोट, RJD के पूर्व अध्‍यक्ष सिंह का सनसनीखेज दावाBihar Assembly Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि हर वोटिंग मशीन (EVM) में पहले से 25 हजार वोट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य है कि उसके बावजूद हमारे 25 प्रत्याशी जीत गए।

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयान

क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा भारत, मौत की सजा पर विदेश मंत्रालय का बयानSheikh Hasinas death sentence News : बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा ए मौत देने के फैसले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। शेख हसीना को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी। बाकी मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। ICT ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था।

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत में

लाल किला बम हमले की पूछताछ में शामिल एक कश्मीरी ने किया आत्मदाह, बेटा अभी भी हिरासत मेंDelhi Red Fort bomb attack case : दिल्ली लाल किला बम हमले का कहर कश्मीरियों पर बरपना आरंभ हो चुका है। जहां दर्जनों कश्मीरी पुलिस की गिरफ्त में हैं तो एक ने पूछताछ के उपरांत आत्मदाह करने जैसा कदम भी उठा लिया। हालांकि मृतक का बेटा अभी पुलिस हिरासत में है। दोनों का कसूर इतना था कि वे उन डॉक्टरों के पड़ोसी थे, जिन्हें हमले के लिए तलाशा जा रहा है।

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दिया

बिहार की बेरहम बहू, ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचला, सिर फोड़ दियाdaughter in law crushed father in laws private part in Bihar: बिहार के मोतिहारी जिले में एक सनसनीखेज घटनाक्रम के तहत एक महिला ने बुजुर्ग ससुर का प्रायवेट पार्ट ईंट से कुचल दिया। महिला ने बुजुर्ग के सिर पर भी वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है।

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घर

रोहिणी आचार्य के अपमान पर लालू परिवार में बवाल, 3 और बेटियों ने छोड़ा घरLalu Yadav family controversy : रोहिणी आचार्य के परिवार छोड़ने और पार्टी के इस्तीफे पर लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है। रोहिणी के आरोपों से परिवार एक और सोशल मीडिया गरमाया हुआ है तो दूसरी और लालू की 3 और बेटियों ने अपना घर छोड़ दिया।

स्वदेशी की नई उड़ान, योगी सरकार में हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान

स्वदेशी की नई उड़ान, योगी सरकार में हस्तशिल्प को वैश्विक पहचानChief Minister Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ODOP) के माध्यम से परंपरागत शिल्प की चमक लौटाने वाली योगी सरकार अब प्रधानमंत्री एकता मॉल के जरिए 75 जिलों की पहचान को देश-दुनिया में स्थापित करने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री योगी अधिकारियों को दो टूक, पुलिस से जुड़े मामलों में करें सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी अधिकारियों को दो टूक, पुलिस से जुड़े मामलों में करें सख्त कार्रवाईChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दो टूक हिदायत दी है कि पुलिस से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है।

मुख्यमंत्री योगी ने भरा SIR प्रक्रिया का फॉर्म, जिम्मेदार नागरिक होने की दी प्रेरणा

मुख्यमंत्री योगी ने भरा SIR प्रक्रिया का फॉर्म, जिम्मेदार नागरिक होने की दी प्रेरणामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक चेतना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के बैठक कक्ष में मतदाता सूची के एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का फॉर्म भरकर इसे पूर्ण किया। मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र के बूथ संख्या 223 में पंजीकृत मतदाता हैं।

यूपी अपराध करने वालों को चुकानी ही होगी कीमत : सीएम योगी

यूपी अपराध करने वालों को चुकानी ही होगी कीमत : सीएम योगीChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के बाद का नया उत्तर प्रदेश अपराध को कतई स्वीकार नहीं करता है। यदि किसी ने यहां अपराध करने की जुर्रत की तो उसे हर हाल में उसकी कीमत भी चुकानी होगी। वह दौर खत्म हो गया जब पीड़ित तड़पता, भटकता था और अपराधी मौज-मस्ती करते थे।

यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि

यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधिChief Minister Yogi Adityanath: मोदी-योगी सरकार अन्नदाता किसान की समृद्धि को बढ़ा रही है। डबल इंजन सरकार खेत से लेकर किसानों के सम्मान तक निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त भेजेंगे।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।
