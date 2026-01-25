Padma Awards 2026 : पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान, जानिए किन्हें मिला सम्मान

गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार, 2026 का ऐलान कर दिया है। इन सभी लोगों को राष्ट्रपति खुद पुरस्कार देंगी। उन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगी। अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों लोगों को ये सम्मान दिया गया है। मीडिया खबरों के मुताबिक लगभग 45 लोगों को अनसंग हीरोज कैटेगरी में पद्मश्री अवॉर्ड दिए गए हैं।





अनसुने, अनजाने नायक साधारण भारतीयों के असाधारण योगदान को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के पद्म पुरस्कार देश के कोने-कोने से आए उन अनसुने, अनजाने और अनदेखे नायकों को पहचान देते हैं, जिनका योगदान अब तक सुर्खियों से दूर रहा। इन सभी विभूतियों ने व्यक्तिगत संघर्षों, कठिनाइयों और त्रासदियों के बावजूद न केवल अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया बल्कि समाज सेवा को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया।

#WATCH | Padma Awards: Anke Gowda from Karnataka will be conferred the Padma Shri 2026 in the field of Literature and Education, as per sources



This year’s Padma Awards recognise a wide spectrum of unsung heroes from across the length and breadth of India. These include… pic.twitter.com/j6SaAleqST — ANI (@ANI) January 25, 2026 भारत माता के लालों की निस्वार्थ सेवा

#PadmaAwards 2026 announced: 131 awardees honoured, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan, and 113 Padma Shri, recognising excellence and service across diverse fields.#PadmaAwards2026 #PeoplesPadma pic.twitter.com/iuhyldgeSE पुरस्कार विजेताओं में पिछड़े वर्गों, दलित समुदायों, आदिम जनजातियों से जुड़े लोग और दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक शामिल हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, स्वच्छता, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर काम किया। जो बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपने कर्तव्य निभाते हुए भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं।