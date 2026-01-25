मंगलवार, 27 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , रविवार, 25 जनवरी 2026 (18:53 IST)

Padma Awards 2026 : पद्म पुरस्कार 2026 का ऐलान, जानिए किन्हें मिला सम्मान

Padma Awards announced
गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार, 2026 का ऐलान कर दिया है। इन सभी लोगों को राष्ट्रपति खुद पुरस्कार देंगी। उन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगी। अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वालों लोगों को ये सम्मान दिया गया है।  मीडिया खबरों के मुताबिक लगभग 45 लोगों को अनसंग हीरोज कैटेगरी में पद्मश्री अवॉर्ड दिए गए हैं।

इस साल देश की 131 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। नामों की घोषणा हो गई है। साल 2026 के लिए 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
45 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। अंके गौड़ा, आर्मिडा फर्नांडिस, भगवानदास रायकर, भिकल्या लाडक्या ढिंडा, बृजलाल भट, बुधरी ताठी, चरण हेम्ब्रम, चिरंजी लाल यादव और धार्मिकलाल चुन्नीलाल पंड्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 

अनसुने, अनजाने नायक 

साधारण भारतीयों के असाधारण योगदान को सम्मानित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के पद्म पुरस्कार देश के कोने-कोने से आए उन अनसुने, अनजाने और अनदेखे नायकों को पहचान देते हैं, जिनका योगदान अब तक सुर्खियों से दूर रहा। इन सभी विभूतियों ने व्यक्तिगत संघर्षों, कठिनाइयों और त्रासदियों के बावजूद न केवल अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया बल्कि समाज सेवा को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाया।

 

भारत माता के लालों की निस्वार्थ सेवा

पुरस्कार विजेताओं में पिछड़े वर्गों, दलित समुदायों, आदिम जनजातियों से जुड़े लोग और दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक शामिल हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, स्वच्छता, सतत विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर काम किया। जो बिना किसी शोर-शराबे के चुपचाप अपने कर्तव्य निभाते हुए भारत माता की सेवा में लगे हुए हैं।

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र को कर रहा कमजोर

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र को कर रहा कमजोरMamata Banerjee News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने को 'दुखद तमाशा' करार देते हुए आयोग पर विपक्ष को कुचलने और भाजपा की ओर से देश के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ममता ने यह भी कहा, निर्वाचन आयोग तार्किक विसंगति के नाम पर नए-नए बहाने ढूंढ रहा है।

अयातुल्ला खामेनेई को सता रहा अमेरिकी हमले का डर, तेहरान के भूमिगत बंकर को बनाया ठिकाना

अयातुल्ला खामेनेई को सता रहा अमेरिकी हमले का डर, तेहरान के भूमिगत बंकर को बनाया ठिकानाAyatollah Ali Khamenei News : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी के बाद अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई राजधानी तेहरान के एक बंकर में छिप गए हैं। खबरों के अनुसार, इस बंकर को युद्धकालीन सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह किले की तरह तैयार किया गया है। खामेनेई के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई अब उनके कार्यालय के दैनिक कामकाज को संभाल रहे हैं। खामेनेई का बंकर बहुत मजबूत है। हालांकि ईरान ने अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है।

तेजस्वी यादव बने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालूवाद को खत्म करने की साजिश

तेजस्वी यादव बने RJD के कार्यकारी अध्यक्ष, रोहिणी आचार्य बोलीं- लालूवाद को खत्म करने की साजिशतेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं। लालू यादव ने छोटे बेटे तेजस्‍वी को आरजेडी की कमान सौंप दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी में बड़े बदलाव करने के संकेत मिल रहे थे। इसकी शुरुआत हो गई है।

शशि थरूर बोले- कांग्रेस का कभी विरोध नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पर रुख के लिए नहीं मांगूगा माफी

शशि थरूर बोले- कांग्रेस का कभी विरोध नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पर रुख के लिए नहीं मांगूगा माफीShashi Tharoor's statement regarding Operation Sindoor : कांग्रेस नेतृत्व के साथ मतभेद की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने अपना रुख स्पष्ट किया और कहा कि उन्होंने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। संसद में पार्टी लाइन नहीं छोड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी एकमात्र सार्वजनिक असहमति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी, जिस पर वह आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा, इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। मैं उसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा।

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगर

ईरानी सेना के कमांडर की अमेरिका को चेतावनी, कहा- इशारा मिलते ही दब जाएगा ट्रिगरIranian army commander warns the US : अमेरिका और ईरान के बीच फिर तनाव तेज हो गया है। ईरान की अर्धसैनिक शक्ति इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने आज अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी फोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार है और ट्रिगर पर उंगली रखे हुए है। उन्होंने कहा कि केवल इशारा मिलने की देरी है और ट्रिगर दब जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी युद्धपोत मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं और वॉशिंगटन तथा तेहरान के बीच तनाव चरम पर है।

अयोध्या के GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का किया समर्थन

अयोध्या के GST कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का किया समर्थनप्रयागराज में माघ मेले के दौरान बढ़ते शंकराचार्य विवाद पर अब राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बाजार गर्म है। पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। अब अयोध्या से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मीडिया खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश जीएसटी विभाग अयोध्या मंडल में तैनात डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

Renault Duster: Kia और Hyundai की बढ़ी टेंशन, फाइटर जेट जैसा केबिन, Features, engines, price से लेकर वे खूबियां जो आप जानना चाहते हैं

Renault Duster: Kia और Hyundai की बढ़ी टेंशन, फाइटर जेट जैसा केबिन, Features, engines, price से लेकर वे खूबियां जो आप जानना चाहते हैं2026 Renault Duster Unveiled In India: मिडसाइज एसयूवी सेगमेंट के शुरुआती दिनों की सबसे पॉपुलर गाड़ी Renault Duster की भारतीय बाजार में नए अवतार में इंट्री हो गई है। न्यू जेनरेशन रेनो डस्टर में कंपनी ने उम्मीद के मुताबिक जहां मॉडर्न लुक और डिजाइन दिए हैं, वहीं फीचर्स और टेक्नॉलजी के मामले में भी काफी एडवांस्ड रखा है।

जलेबी चुरा के भागे, फिर शुरू हुई मार-धाड़, लाठी, डंडे, ईंट क्‍या क्‍या न चला, हमले में भागकर बचाई लोगों ने अपनी जान

जलेबी चुरा के भागे, फिर शुरू हुई मार-धाड़, लाठी, डंडे, ईंट क्‍या क्‍या न चला, हमले में भागकर बचाई लोगों ने अपनी जानकभी आपने सुना है कि जलेबी की वजह से भी विवाद हुआ हो। विवाद भी ऐसा कि जिसमें मार- धाड़ के साथ लाठी, डंडे, ईंट क्‍या क्‍या न चला। जी हां ऐसा कुछ हुआ है बिहार के जहानाबाद में। जहां जलेबी को लेकर ऐसा जबरदस्‍त विवाद हुआ कि अब उसके वीडियो और तस्‍वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं।

मोदी सरकार ने संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और मेरा अपमान किया है : खरगे

मोदी सरकार ने संविधान, कांग्रेस, विपक्ष और मेरा अपमान किया है : खरगेCongress President Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने संविधान का, मेरा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपमान किया है। ऐसा क्यों हुआ, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

शंकराचार्य विवाद पर उमा भारती किसके साथ, दिया बड़ा बयान

शंकराचार्य विवाद पर उमा भारती किसके साथ, दिया बड़ा बयानUma Bharti news in hindi : वरिष्‍ठ भाजपा नेता नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने अविमुक्तेश्वरानंद की शंकराचार्य की उपाधि को लेकर हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शंकराचार्य होने का सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है।

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चे

Apple iPhone 17e : सस्ते iPhone की वापसी, एपल के सबसे किफायती मॉडल के चर्चेएप्पल की ओर से एक किफायती मॉडल iPhone 17e के चर्चे हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक यह 2026 की पहली छमाही (संभवतः मार्च-मई) में लॉन्च हो सकता है। इसमें Dynamic Island फीचर मिलेगा, जिसका मतलब है कि अब पुराने 'Notch' वाले डिजाइन की छुट्टी हो जाएगी। यह A19 चिप के साथ आएगा, जो परफॉरमेंस को काफी बूस्ट देगा।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

