weather update : उत्तर भारत में मौसम का डबल अटैक! कहीं लू तो कहीं बारिश, IMD ने जारी किया नया अपडेट

दक्षिण भारत के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। 20 अप्रैल को झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में हीटवेव की संभावना है। तटीय क्षेत्रों में उमस के साथ तेज गर्मी पड़ेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और तेलंगाना के कुछ भागों में आंधी-तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। Edited by : Sudhir Sharma