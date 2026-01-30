AADHAAR App का नया वर्जन हुआ लांच, घर बैठे होंगे सारे काम, जानिए क्‍या है इसमें खास

New Aadhaar app : UIDAI ने नया आधार ऐप (AADHAAR App) लांच कर दिया है। इस अपडेट के बाद अब आधार कार्ड (AADHAAR Card) का इस्तेमाल और ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल हो गया है। आप पुराने mAadhaar ऐप की जगह न्यू Aadhaar App का इस्तेमाल कर सकते हैं। नए आधार ऐप (AADHAAR App) में कुछ ऐसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जो mAadaar ऐप में नहीं मिलती हैं। इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत लगभग खत्म हो गई है।







ALSO READ: Aadhaar PVC कार्ड बनवाना हुआ महंगा, जानिए अब कितना देना होगा चार्ज? खबरों के अनुसार, UIDAI ने नया आधार ऐप (AADHAAR App) लांच कर दिया है। इस अपडेट के बाद अब आधार कार्ड (AADHAAR Card) का इस्तेमाल और ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल हो गया है। आप पुराने mAadhaar ऐप की जगह न्यू Aadhaar App का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नए आधार ऐप (AADHAAR App) में कुछ ऐसी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जो mAadaar ऐप में नहीं मिलती हैं। इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब फिजिकल आधार कार्ड साथ रखने की जरूरत लगभग खत्म हो गई है।





इन सबसे अलग अब आप घर बैठे खुद से अपने आधार में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं। आधार केंद्र जाने, लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। नए आधार ऐप को MeitY और UIDAI ने मिलकर डेवलप किया है। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

कैसे करें यूज?

फोन में ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ जरूरी परमिशन देना होगा। ऐप लॉन्च करते ही ये आपसे ऐप को सिक्योर करने के लिए पिन सेट करने के लिए कहेगा। पिन सेट करने के बाद आपको अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद नेटवर्क और सिम के साथ-साथ फेस वेरिफिकेशन होने के बाद ऐप में आप एंटर कर पाएंगे।

Edited By : Chetan Gour