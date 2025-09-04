GSt घटने से कितनी सस्ती होगी कार और बाइक्स?

New GST rates for Cars and bikes : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती का एलान कर दिया है। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के साथ ही किसान, MSME, महिलाएं और युवा भी खुश नजर आ रहे हैं। कार और बाइक्स के शौकिन युवाओं के लिए भी यह फैसला काफी राहत भरा है। ALSO READ: GST Reform: टैक्स फ्री हुआ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, इन वस्तुओं पर भी नहीं लगेगा Tax वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती का एलान कर दिया है। इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग के साथ ही किसान, MSME, महिलाएं और युवा भी खुश नजर आ रहे हैं। कार और बाइक्स के शौकिन युवाओं के लिए भी यह फैसला काफी राहत भरा है।

जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। 1200 सीसी क्षमता और 4 मीटर तक की पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर भी 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा।

डीजल और डीजल हाइब्रिड कार (1500 सीसी और 400 एमएम से ज्यादा नहीं) पर भी 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। सीएनजी और एलपीजी से चलने वाली कारों पर भी 18 फीसदी टैक्स ही लागू होगा।



इससे एसयूवी के दाम 1 लाख रुपए तक कम हो जाएंगे जबकि छोटी कारें भी 58 हजार रुपए तक सस्ती हो जाएगी। 1 लाख रुपए तक कि बाइक के दाम भी 10 हजार रुपए तक घट जाएंगे।



15 अगस्त को पीएम मोदी के भाषण के बाद से ही लोग जीएसटी परिषद की बैठक का इंतजार कर रहे थे। इस फैसले से कार और बाइक खरीदने की चाह रखने वाले युवाओं को उत्साह से भर दिया है। इससे दीपावली पर वाहन बाजार में नया बूम दिखाई दे सकता है।

edited by : Nrapendra Gupta