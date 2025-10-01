बुधवार, 1 अक्टूबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (15:23 IST)

मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, DA 3 फीसदी बढ़ा

PM Modi o
DA Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई।
 
इसके साथ ही, यह दर मूल वेतन और पेंशन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से ठीक पहले अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा।
 
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों पर भी लागू होगी। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
 
महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपए है तो उसे हर महीने 900 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। तीन महीनों में, बकाया राशि कुल 2,700 रुपए डीए में बढ़ोतरी त्योहारों के समय मौके पर केंद्रीय कर्मियों को राहत देगी।
edited by : Nrapendra Gupta
जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाब

जनरेटिव AI क्या है, सस्ता या मुफ्त जनरेटिव एआई घाटे का सौदा, जानिए कई सवालों के जवाबआज के जमाने में दुधारू गाय बन चुकी जेनरेटिव कृत्रिम मेधा (एआई) से अधिकाधिक लाभ कमाने की अंधी दौड़ में शायद ही किसी को यह फुर्सत हो कि वह इसके संभावित भावी पहलुओं के बारे में विचार करे। इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए कि यदि यह आपके सहकर्मियों के स्थान पर यदि बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाये, कंपनियां एआई का ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पायें या अधिकतर एआई स्टार्टअप विफल हो जाए, तो क्या होगा?

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसला

PPF, Samriddhi Yojana और NSC पर ब्याज दर घटी या बढ़ी, दिवाली से पहले सरकार का फैसलाकेंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि पीएफ (PPF), पोस्ट ऑफिस एफडी (FD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और अन्य लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अगले 3 महीने (1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक) पहले जैसी ही रहेंगी।

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ा

लद्दाख को लेकर केंद्र को एक और झटका, अब KDA ने बातचीत से मुंह मोड़ालेह में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील, पर स्थिति तनावपूर्ण, लेह एपेक्स बाडी पहले ही बातचीत के लिए शर्तें रख चुकी है

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेज

बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से मिले अश्लील फोटो, महिलाओं को भेजता था यह मैसेजSwami Chaitanyanand news in hindi : 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉ. पार्थ सारथी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हालांकि उसके मोबाइल से कई अश्लील फोटो बरामद हुए हैं। पुलिस अब इंस्टीट्यूट की तीन कर्मचारी महिलाओं—रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में BJP का MP विनिंग फॉर्मूला, बूथ मैनेजमेंट के लिए दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारीमध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के पैटर्न पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा

इमरान मसूद को किया नजरबंद, घर के बाहर कड़ी सुरक्षा, बरेली जा रहे थे कांग्रेस सांसद

इमरान मसूद को किया नजरबंद, घर के बाहर कड़ी सुरक्षा, बरेली जा रहे थे कांग्रेस सांसदImran Masood placed under house arrest : सहारनपुर जिले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक शाहनवाज खान को पिछले शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा के बाद वहां जाने से पहले ही मंगलवार देर रात पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। मसूद और खान के घरों के बाहर मंगलवार देर शाम से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। नजरबंद करके हमारा रास्ता रोक दिया गया।

RSS के 100 साल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा का स्पंदन

RSS के 100 साल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आत्मा का स्पंदनदेश में संगठन और आंदोलन आते-जाते रहे हैं। कुछ समय के साथ क्षीण तो कुछ परिस्थितियों की आँधियों में बह गए और कुछ अपने मूल ध्येय को भूलकर अस्तित्वहीन हो गए। परंतु विश्व के संगठनात्मक इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण मिलता हो,जिसने न केवल सौ वर्षों की यात्रा की हो, बल्कि अनेक बार प्रतिबंधों, आलोचनाओं और वैचारिक हमलों के बावजूद अपने मूल ध्येय पर अडिग रहते हुए निरंतर विकास किया हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी अनूठे उदाहरण के रूप में आज शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ के साथ हमेशा अदृश्य चुनौतियां भी रही है। तीन बार प्रतिबंध भी लगाया गया। किंतु, इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक अवरोध के बाद संघ पहले से अधिक समर्थ व ऊर्जावान होकर उभरा। यह उसकी संगठनात्मक दृढ़ता और वैचारिक स्पष्टता का प्रमाण है। संघ-यात्रा केवल इस संगठन की ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, हिन्दुत्व और सनातन संस्कृति की स्वाभाविक सहयात्रा भी है।

पीएम मोदी ने इस तरह RSS 100 वर्षों को किया याद, शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में क्या बोले?

पीएम मोदी ने इस तरह RSS 100 वर्षों को किया याद, शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में क्या बोले?PM Modi on RSS : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RSS के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कहा कि संघ की भाषा में कोई विरोधाभास नहीं है। वह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संघ के लिए देश ही प्राथमिकता। संघ ने समाज के हर आयाम को छूने का प्रयास किया।

केरल में तमिलनाडु के 3 मजदूरों की मौत, सेप्टिक टैंक की कर रहे थे सफाई

केरल में तमिलनाडु के 3 मजदूरों की मौत, सेप्टिक टैंक की कर रहे थे सफाई3 labourers died in Kerala : केरल में इडुक्की के कट्टप्पना में 30 सितंबर को एक होटल के सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए ‘मैनहोल’ में घुसे तमिलनाडु के एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। उस मजदूर को बचाने गए 2 अन्य मजदूर भी भीतर गिरकर बेहोश हो गए और उनकी भी मौत हो गई। मृतकों में से एक थेनी जिले के कुंबम का और 2 नीलगिरी जिले के गुडालुर के रहने वाले थे।

Weather Update : इन राज्‍यों में फिर बदला मौसम, IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update : इन राज्‍यों में फिर बदला मौसम, IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्टWeather Update News : मानसून की विदाई से पहले निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बारिश का दौर फिर शुरू होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चलेगा मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
