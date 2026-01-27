ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र को कर रहा कमजोर

Mamata Banerjee News : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को निर्वाचन आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय मतदाता दिवस' मनाए जाने को 'दुखद तमाशा' करार देते हुए आयोग पर विपक्ष को कुचलने और भाजपा की ओर से देश के लोकतंत्र की नींव को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ममता ने यह भी कहा, निर्वाचन आयोग तार्किक विसंगति के नाम पर नए-नए बहाने ढूंढ रहा है, ताकि लोगों को परेशान किया जा सके और उन्हें उनके चुनावी अधिकारों से वंचित किया जा सके।





उन्होंने आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। ममता ने यह भी कहा, निर्वाचन आयोग तार्किक विसंगति के नाम पर नए-नए बहाने ढूंढ रहा है, ताकि लोगों को परेशान किया जा सके और उन्हें उनके चुनावी अधिकारों से वंचित किया जा सके।





मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे ममता बनर्जी और ममता बंद्योपाध्याय, दोनों नाम से जाना जाता है। उसी तरह चटर्जी और चट्टोपाध्याय एक ही उपनाम हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ठाकुर को टैगोर नाम से भी जाना जाने लगा। उन्होंने कहा कि अगर रवींद्रनाथ टैगोर जीवित होते तो शायद उन्हें भी आज इस स्थिति का सामना करना पड़ता।

Edited By : Chetan Gour