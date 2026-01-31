हामिद अंसारी के बयान पर बवाल, गजनी को बताया भारतीय लुटेरा, भाजपा का पलटवार
Hamid Ansari Controversial statement : पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक साक्षात्कार में महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा बताया। बयान पर बवाल मच गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम विदेशी हमलावरों का महिमा मंडन करता है और हिंदू विरोधी आतातायियों का गुणगान करता है। पार्टी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे अंसारी की बात से सहमत हैं?
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों के प्रति अंसारी का लगाव उनकी बीमार मानसिकता को दर्शाता है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अंसारी का वीडियो शेयर करते हुए उन पर महमूद गजनी का महिमामंडन करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने कहा, शरजील इमाम और उमर खालिद को 'युवा' कहने के बाद अब कांग्रेस का तंत्र और हामिद अंसारी गजनी का महिमामंडन कर रहे हैं, जिसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। कांग्रेस का पारिस्थितिकीतंत्र महमूद गजनी का महिमामंडन कर रहा है।
पूनावाला ने कहा कि वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करते हैं और औरंगजेब तथा हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों के अपराधों को सही दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, वे भारत और हिंदुओं से नफरत करते हैं।
पूर्व उपराष्ट्रपति ने इंटरव्यू में क्या कहा?
एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कथित तौर पर अंसारी ने कहा, मैं हमेशा कहता आया हूं कि जिन्हें हम अपनी इतिहास की किताबों में विदेशी आक्रमणकारी बताते हैं, कोई लोदी है, कोई गजनी है। वे सभी भारतीय लुटेरे थे। वे बाहर से नहीं आए थे। राजनीतिक रूप से यह कहना सुविधाजनक है कि उन्होंने यह नष्ट किया, वह नष्ट किया। लेकिन वे सभी भारतीय थे।
edited by : Nrapendra Gupta